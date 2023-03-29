Таємниця у яйці. Як і для чого Боттічеллі та да Вінчі використовували жовток у своїх картинах маслом

Дослідники вважають, що цей таємний інгредієнт допомагав художникам Старих майстрів у тонкому налаштуванні властивостей олійної фарби.

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Про використання яйця у якості речовина для сполучення пігментів відомо вже давно. Подібна форма фарби, відома як яєчна темпера, має довгу історію і зустрічається в роботах датованих 1200 роком до н.е., наприклад, на фресках палацу Нестора в Пілосі, пише The Guardian.

Однак у 15 столітті в європейських картинах відбулися зміни й художники масово почали використовувати у якості речовини для сполучення олію — цьому підходу, також надавали перевагу ранні нідерландські художники, наприклад, Ян ван Ейк. Проте вчені виявили, що далеко не всі пішли за новою течією, деякі художники Старих майстрів все ж таки продовжили додавати яєчний жовток в олійну фарбу, і на те, як вважають учені, були вагомі причини.

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Дослідники виявили залишки яйця в роботах художників Старих майстрів, таких як Сандро Боттічеллі та Леонардо да Вінчі, а першою роботою, в якій були виявлені залишки жовтка, стала робота італійського живописця Боттічеллі "Оплакування Христа".

Дослідники вивчили роботи майстрів і з'ясували, що жовток використовувався не просто так, а надавав олійним фарбам певних властивостей — наприклад, запобігав зморщуванню, жовтінню та допомагав уникнути проблем із вологістю. За словами доктора Патріка Дітеманна з Doerner Institut у Німеччині, автори, певно, використовували яйце як інструмент для "модифікації та тонкого налаштування властивостей фарби".

Сьогодні дослідники вважають, що нарешті розгадали таємницю того, чому художники Старих майстрів використали яйце у своїх роботах. Протягом дослідження вчені створили відразу три типи фарби з додаванням яєчного жовтка:

фарба, виготовлена з пігменту, розтертого на лляній олії;

фарба, виготовлена з тієї ж суміші, але з додаванням кількох крапель яєчного жовтка;

фарба, виготовлена з пігменту змішаного з яєчним жовтком, потім висушеного та подрібненого, а після змішаного з олією.

Далі вчені вивчили всі три типи отриманої фарби й з'ясували, що в залежності від способу додавання яєчного жовтка фарба набуває тих чи інших додаткових властивостей. За словами автора дослідження докторки Іларії Бонадьюс із Пізанського університету, тепер вони з колегами впевнені, що змінюючи техніку приготування, митці могли змінити й властивості фарби.

Наприклад, густі олійні фарби можна отримати шляхом додавання кількох крапель яєчного жовтка. Таким чином митець може наносити фарбу товстими шарами, які не розтікаються. Крім того, такий спосіб приготування фарби запобігає зморщуванню поверхні при висиханні.

Рецепт приготування фарби шляхом висушування пігменту з яєчним жовтком водночас дозволяє запобігти проблемам з вологістю — жовток захищає фарби від небажаних змін, спричинених поглинанням вологи з навколишнього середовища.

Також, вчені виявили, що яєчний жовток зазвичай збільшує час висихання фарб. Дослідники вважають, що це пов'язано з його антиоксидантними властивостями, які допомагають захистити фарби від деградації з часом.

Бонадьюс зазначає, що дослідники не можуть виключати, що яєчний жовток потрапив до фарб художників випадково. Однак припускає, що вони все ж мали намір додавати його. Вчені відзначають, що майстри, найімовірніше, не знали хімічних та фізичних пояснень того, що надавало додавання жовтка, проте точно розуміли навіщо їм потрібен цей секретний інгредієнт.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли ДНК у картин легендарного Леонардо да Вінчі.