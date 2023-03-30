Вечеринка на глубине 4000 м. Найдены три новых гидротермальных источника, которые кишат креветками

В ходе исследования ученые обнаружили на дне океана три потрясающих гидротермальных источника, о которых ранее не было известно науке.

Related video

Первая одноименная научная миссия исследовательского корабля Falkor увенчалась небывалым успехом — по сути, с первой попытки ему удалось обнаружить настоящие "сокровища". Экспедиция была направлена на поиски гидротермальных систем и экосистем, которые в них обитают, пишет IFLScience.

Отметим, что исследователи ежегодно проводят системные поиски зоны разлома, где плиты движутся в противоположных направлениях, что представляет собой многообещающее место обнаружения обнаженных пород мантии. По словам главного исследователя Вашингтонского университета (NOAA), доктора Дэвида Баттерфилда, медленно спрединговые-хребты, такие как Срединно-Атлантический хребет, дают ученым возможность наблюдать и изучать определенные геологические условия, например, когда нижележащая мантия поднимается и обнажается на морском дне.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Минералы в мантии никогда не подвергались воздействию воды, а потому между морской водой и породами происходит целая серия различных химических реакций, а общий процесс носит название "серпентинизация". В результате эти "дымоходы" осаждают карбонат кальция и выращивают огромные башни, образующие структуры, которые называются вентиляционным полем Затерянного города, и исследователи полагают, что на дне океана их намного больше, чем нам удалось обнаружить.

Во время своего первого погружения исследовательскому кораблю Falkor удалось обнаружить сразу три новых для науки гидротермальных источника, которые находятся на Срединно-Атлантическом хребте. Известно, что исследовательское судно Океанического института Шмидта наткнулось на эти жерла на глубине 3 740 метров. Позже биолог и исследователь морских глубин Джоан Альфаро поделилась видео этой удивительной находки.

На видео видно, как у гидротермальных источников жизнь буквально бьет ключом — такое впечатление, что сотни креветок собрались на подводную вечеринку, и она весьма интересней и масштабней тех, что, порой, проходят на Ибице.

По словам Баттерфилда, все исследование сосредоточено на изучении гидротермальных источников и экосистем обитающих в них. Несмотря на то, что события на дне океана могут показаться весьма далекими от того, что происходит на суше, они являются важной частью функционирования планеты. Именно поэтому нам так важно изучать и понимать эти процессы.

Авторы исследования считают, что изучение гидротермальных источников и микробов, живущих в них, однажды прольет свет на то, что способствовало возникновению жизни на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как в будущем люди будут жить под толщей воды в океане.