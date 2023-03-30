Вечірка на глибині 4000 м. Знайдено три нові гідротермальні джерела, що переповнені креветками

У ході дослідження вчені виявили на дні океану три приголомшливі гідротермальні джерела, про які раніше не було відомо науці.

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Перша однойменна наукова місія дослідницького корабля Falkor увінчалася нечуваним успіхом — по суті, з першої спроби йому вдалося виявити справжні "скарби". Експедиція була спрямована на пошуки гідротермальних систем та екосистем, які в них мешкають, пише IFLScience.

Зазначимо, що дослідники щорічно проводять системні пошуки зони розлому, де плити рухаються в протилежних напрямках, що є перспективним місцем виявлення оголених порід мантії. За словами головного дослідника Вашингтонського університету (NOAA), доктора Девіда Баттерфілда, повільно спрединговові хребти, такі як Серединно-Атлантичний хребет, дають вченим можливість спостерігати та вивчати певні геологічні умови, наприклад, коли нижня мантія підійматися та оголюється на морському дні.

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Мінерали в мантії ніколи не піддавалися впливу води, а тому між морською водою та породами відбувається ціла серія різних хімічних реакцій, а загальний процес зветься "серпентинізацією". Зрештою ці "димарі" беруть в облогу карбонат кальцію і вирощують величезні вежі, що утворюють структури, які називаються вентиляційним полем Загубленого міста, і дослідники вважають, що на дні океану їх набагато більше, ніж ми уявляли.

Під час свого першого занурення дослідницькому кораблю Falkor вдалося виявити відразу три нові для науки гідротермальні джерела, що знаходяться на Серединно-Атлантичному хребті. Відомо, що дослідницький корабель Океанічного інституту Шмідта натрапив на ці жерла на глибині 3740 метрів. Пізніше біологиня та дослідниця морських глибин Джоан Альфаро поділилася відео цієї дивовижної знахідки.

На відео видно, як поблизу гідротермальних джерел життя буквально б'є ключем — таке враження, що сотні креветок зібралися на підводну вечірку, і вона вельми цікавіша й масштабніша за ті, що часом проходять на Ібіці.

За словами Баттерфілда, все дослідження зосереджено на вивченні гідротермальних джерел та екосистем, що мешкають у них. Попри те, що події на дні океану можуть здатися дуже далекими від того, що відбувається на суші, вони все ж є важливою частиною функціонування планети. Саме тому нам так важливо вивчати та розуміти ці процеси.

Автори дослідження вважають, що вивчення гідротермальних джерел та мікробів, що живуть у них, колись проллє світло на те, що сприяло виникненню життя на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як у майбутньому люди житимуть під товщею води в океані.