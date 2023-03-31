Неожиданный поворот. Эксперт предположил, что болезнь Альцгеймера совсем не связана с мозгом

Эксперт предполагает, что болезнь Альцгеймера, возможно, на самом деле не является заболеванием мозга, а скорее расстройством, связанным с иммунной системой.

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Поиск лекарства от болезни Альцгеймера в последние годы стал более конкурентным и противоречивым, в связи с чем возникли значительные разногласия. В июле 2022 было заявлено, что важнейшее исследование 2006 года, опубликованное в престижном журнале, в котором причиной болезни Альцгеймера был назван подтип белка мозга, известный как бета-амилоид, возможно, основывалось на сфабрикованных данных. В июне 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США уже разрешило применение адуканумаба, антитела, направленного против бета-амилоида, в качестве препарата для лечения болезни Альцгеймера, несмотря на то, что данные, подтверждающие его применение, были противоречивыми и неполными. Некоторые врачи утверждают, что адуканумаб не должен был быть разрешен, в то время как другие считают, что он заслуживает шанса. Учитывая, что миллионы людей нуждаются в эффективной терапии, почему исследователи все еще только пытаются найти лекарство от, возможно, одного из самых важных заболеваний, с которыми сталкивается человечество — пишет Science Alert.

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В течение многих лет исследователи были сосредоточены на разработке новых методов лечения болезни Альцгеймера путем препятствования образованию разрушающих мозг комков бета-амилоида, загадочного белка. Однако такой подход завел ученых в интеллектуальную колею, поскольку они игнорировали или не принимали во внимание альтернативные объяснения. К сожалению, несмотря на пристальное внимание к изучению аномальных белковых сгустков, это не привело к созданию полезной терапии или лекарства. В результате возникла настоятельная необходимость в новом взгляде на болезнь Альцгеймера, который не ограничивается только комками.

Лаборатория в Институте мозга имени Крембиля, который является частью Университетской сети здравоохранения в Торонто, создает новую теорию болезни Альцгеймера. После 30 лет исследований ученые больше не считают болезнь Альцгеймера главным расстройством мозга. Вместо этого они считают, что это в основном расстройство иммунной системы мозга.

Иммунная система – это совокупность клеток и молекул, которые взаимодействуют друг с другом для устранения повреждений и защиты от инородных захватчиков, и она присутствует в каждом органе тела.

Если человек спотыкается и падает, иммунная система отвечает за восстановление поврежденных тканей. Аналогично, если человек заражается вирусной или бактериальной инфекцией, иммунная система помогает бороться с этими микробными захватчиками.

Такие же процессы происходят и в головном мозге. Когда происходит травма головы, иммунная система мозга запускает процесс восстановления. Кроме того, если в мозге есть бактерии, иммунная система реагирует на них, чтобы дать отпор.

Ученые говорят, что бета-амилоид не является аномальным белком, а представляет собой молекулу естественного происхождения, которая является частью иммунной системы мозга и должна присутствовать в ней. При травмах мозга или наличии бактерий в мозге бета-амилоид играет важную роль в комплексном иммунном ответе мозга. Однако именно здесь и возникает проблема.

Из-за поразительного сходства между молекулами жира, составляющими мембраны бактерий и клеток мозга, бета-амилоид не может отличить вторгшиеся бактерии от клеток мозга хозяина, в результате чего он ошибочно атакует те самые клетки мозга, которые он должен защищать.

В результате происходит прогрессирующая и хроническая потеря функции клеток мозга, которая приводит к слабоумию. Это происходит потому, что наша иммунная система не может отличить бактерии от клеток мозга.

Поэтому, если рассматривать болезнь Альцгеймера как аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система мозга ошибочно атакует орган, который она должна защищать, становится ясно, что бета-амилоид вносит основной вклад в эту ошибочную атаку.

Аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, предполагают развитие болезни из-за критической роли аутоантител. Лечение на основе стероидов может быть эффективным в этих случаях, но при болезни Альцгеймера оно бесполезно.

Мозг – это уникальный и исключительный орган, который известен как самая сложная структура во Вселенной. В новой модели болезни Альцгеймера бета-амилоид служит для поддержки и укрепления иммунной системы, но, к сожалению, он также играет решающую роль в аутоиммунном процессе, который, по мнению ученых, способствует развитию болезни Альцгеймера.

Хотя лекарства, обычно используемые для лечения аутоиммунных заболеваний, могут оказаться бесполезными при лечении болезни Альцгеймера, исследователи уверены, что, воздействуя на альтернативные иммунорегулирующие пути в мозге, они смогут найти новые и эффективные методы лечения этого заболевания.

Наряду с аутоиммунной теорией болезни Альцгеймера появляется все больше альтернативных теорий. Одна из них предполагает, что болезнь связана с нарушением функционирования митохондрий – крошечных структур в клетках мозга, отвечающих за производство энергии.

Другая гипотеза предполагает, что болезнь Альцгеймера может быть результатом специфической инфекции мозга, причем некоторые исследователи указывают на бактерии полости рта как на возможную причину. В качестве альтернативы некоторые эксперты предполагают, что болезнь может быть следствием аномального накопления металлов, таких как цинк, медь или железо в мозге.

Отрадно наблюдать за появлением новых взглядов на это давнее заболевание. В настоящее время деменцией страдают более 50 миллионов человек во всем мире, и каждые три секунды диагностируется новый случай заболевания. Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, часто не могут узнать своих близких, включая супруга, с которым они прожили несколько десятилетий.

Болезнь Альцгеймера представляет собой кризис общественного здравоохранения, требующий оригинальных идей и новых направлений. Чтобы способствовать благополучию людей, живущих с деменцией, и их семей, а также смягчить социально-экономическое воздействие растущих расходов и требований деменции на и без того напряженную систему здравоохранения, ученым необходимо лучше понять болезнь Альцгеймера, ее этиологию и то, как они могут эффективно лечить и поддерживать людей, страдающих от нее.

Ранее Фокус писал о том, что болезнь Альцгеймера значительно молодеет. Ученые рассказали о случае возникновения деменции у 19-ти летнего молодого человека.