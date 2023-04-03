Работники ночной смены. В опылении растений у пчел есть более эффективные конкуренты

Новое исследование свидетельствует о том, что мотыльки опыляют растения в разы быстрее, чем дневные насекомые.

Related video

О решающей роли пчел в поддержании жизни на нашей планете известно хорошо. Однако другие насекомые выполняют не меньшее количество тяжелой работы, когда речь заходит об опылении и поддержания природных ресурсов, пишет New Atlas.

В новом исследовании ученые из Университета Сассекса пришли к выводу, что мотыльки, на самом деле, являются более эффективными опылителями, чем дневные насекомые, в том числе и пчелы. Теперь исследователи полагают, что они играют столь же важную роль в поддержании экосистем, как и другие насекомые.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, профессора биологии окружающей среды в Университете Сассекса, Фионы Мэтьюз, пчелы, несомненно, важны и играют важную роль в опылении растений, однако новая работа ученых доказывает, что мотыльки, на самом деле, "опыляют цветы быстрее, чем дневные насекомые".

В общей сложности ученые наблюдали за десятком участков в течение трех дней. За это время они собрали почти 400 тысяч изображений, на которых запечатлены 11 564 "посещения цветка насекомыми". За это время ученые насчитали более 38 тысяч "зерен пыльцы". Статистика показывает, что мотыльки, на самом деле, не были самыми частыми гостями — они составили всего 16% от всех посетителей-насекомых.

По словам соавтора исследования, Макса Андерсона из Университета Сассекса, три четверти всего урожая в мире зависят от опыления насекомыми, чья численность неумолимо сокращается из-за изменения климата. И теперь исследователи полагают, что мотыльки играют более важную роль в опылении, а их работа до этого момента была недооцененной и малоизученной.

Дело в том, что большинство исследований в области опыления были направлены на изучение дневных насекомых. При этом ученым мало известно о том, что происходит ночью. Теперь исследователи знают, дневные насекомые распространяют больше пыльцы в течение светового дня, который более продолжителен. Однако мотыльки являются более эффективными работниками в течение более короткого промежутка времени ночью.

Более того, исследователи полагают, что их работа по опылению приносит гораздо больше пользы, чем вред, который они способны нанести растениям, в своей ювенильной гусеничной стадии.

Исследователи также отмечают, в городской среде мы способны увеличить продолжительность "рабочего дня" мотыльков, для этого необходимо отключать наружное освещение ночью. Ученые полагают, что это простое действие поможет мотылькам не отвлекаться и сосредоточиться на своей жизненно важной работе по опылению.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что простейшие организмы способны к сложному обучению даже без мозга.