Працівники нічної зміни. У запиленні рослин у бджіл є більш ефективні конкуренти

Нове дослідження свідчить про те, що метелики запилюють рослини в рази швидше, ніж денні комахи.

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Про вирішальну роль бджіл у підтримці життя на нашій планеті відомо багато. Однак інші комахи виконують не менше важкої роботи, коли йдеться про запилення та підтримання природних ресурсів, пише New Atlas.

У новому дослідженні вчені з Університету Сассекса дійшли висновку, що метелики насправді є ефективнішими запилювачами, ніж денні комахи, зокрема й бджоли. Тепер дослідники вважають, що вони відіграють важливу роль у підтримці екосистем, як і інші комахи.

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За словами співавторки дослідження, професорки біології навколишнього середовища в Університеті Сассекса, Фіони Метьюз, бджоли, безсумнівно, важливі й відіграють вагому роль в запиленні рослин, проте нова робота вчених доводить, що метелики насправді "запилюють квіти швидше, ніж денні комахи".

Загалом вчені спостерігали за десятками ділянок протягом трьох днів. За цей час вони зібрали майже 400 тисяч зображень, на яких зображено 11 564 "відвідування квітки комахами". Загалом вчені нарахували понад 38 тисяч "зерен пилку". Статистика показує, що метелики насправді не були найчастішими гостями — вони становили лише 16% від усіх відвідувачів-комах.

За словами співавтора дослідження, Макса Андерсона з Університету Сассекса, три чверті всього врожаю у світі залежать від запилення комахами, чисельність їх невблаганно скорочується через зміну клімату. І тепер дослідники вважають, що метелики відіграють важливішу роль в запиленні, а їх робота до цього моменту була недооціненою і маловивченою.

Річ у тому, що більшість досліджень у галузі запилення були спрямовані на вивчення денних комах. Однак вченим мало відомо про те, що відбувається вночі. Тепер дослідникам відомо, що денні комахи поширюють більше пилку протягом світлового дня, який більш тривалий. Однак метелики є більш ефективними працівниками протягом коротшого проміжку часу вночі.

До того ж дослідники вважають, що їхня робота з запилення приносить набагато більше користі, ніж шкоди, яку вони здатні завдати рослинам, у своїй ювенільній гусеничній стадії.

Експериментатори також відзначають, що у міському середовищі ми здатні збільшити тривалість "робочого дня" метеликів, для цього необхідно відключати зовнішнє освітлення вночі. Вчені вважають, що ця проста дія допоможе метеликам не відволікатися і зосередитися на своїй життєво важливій роботі з запилення.

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