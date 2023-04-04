Зов сердца. Слепые люди демонстрируют повышенную способность чувствовать собственное сердцебиение

Недавнее исследование показало, что слепые люди обладают повышенной способностью воспринимать биение собственного сердца по сравнению со зрячими людьми, вероятно, из-за отсутствия внешних визуальных стимулов, что позволяет лучше осознавать внутренние функции организма.

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В ходе исследования 36 слепых и 36 зрячих участников, сопоставимых по возрасту и полу, измеряли сердцебиение с помощью пульсоксиметра. Затем участников попросили сосчитать удары собственного сердца, не проверяя и не прикасаясь к своему телу. Результаты показали, что у слепых участников средний балл точности составил 0,78 из 1,0, а у зрячих – 0,63. Это исследование пополнило растущее число доказательств того, что другие органы чувств могут быть усилены у людей с нарушениями зрения, пишет Science Alert.

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В опубликованной работе исследователи предполагают, что повышенная способность слепых людей чувствовать сигналы сердца является результатом пластичности мозга после слепоты, что может иметь последствия для изучения телесного сознания и эмоциональной обработки у этой категории населения.

Это явление называется интероцепцией, которая относится к чувствительности к стимулам внутри тела. До этого исследования было неясно, как нейропластичность (то, как нервная система адаптируется, чтобы компенсировать отсутствие зрения) у слепых людей влияет на интероцепцию.

Хотя данное исследование относительно небольшое, оно устанавливает четкую связь между этими двумя явлениями. Кроме того, уровень интероцепции был связан с эмоциональной обработкой, или способностью распознавать эмоции в себе и других.

Хотя данное исследование проливает свет на улучшение интероцепции у слепых людей, оно не объясняет, почему это улучшение происходит, оставляя этот вопрос для рассмотрения в будущих исследованиях. Исследователи предполагают, что слепые люди могут воспринимать сигналы сердцебиения из других областей тела, помимо сердца.

По словам нейробиолога Доминики Радзюн из Каролинского института в Швеции, существует тесная связь между сигналами сердца и эмоциями. Например, наше сердце бьется быстрее, когда мы чувствуем страх. Поэтому возможно, что повышенная чувствительность слепых людей к сигналам собственного сердца также влияет на их эмоциональные переживания.

Интересно, что исследование не выявило существенных различий между двумя группами в отношении их фактической частоты сердцебиения или того, насколько хорошо они воспринимали свой контроль за ним. Это позволяет предположить, что различия между слепыми и зрячими участниками действительно связаны с интероцепцией.

Для расширения этого исследования авторы работы предлагают изучить конкретные области мозга, связанные с обработкой сигналов сердца, такие как передняя инсула в инсулярной коре, которая участвует в регуляции субъективных ощущений.

Как и во многих других исследованиях, посвященных слепоте, полученные результаты не только дают представление о жизни без зрения и о том, как мозг и тело адаптируются, но и о возможностях и многогранности мозга в целом.

По словам Радзюн, "это дает нам важную информацию о пластичности мозга и о том, как потеря одного чувства может усилить другие, например, способность воспринимать внутренние телесные ощущения".

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