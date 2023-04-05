Гигантская морозилка. Даже в самые холодные периоды истории Земля не была полностью скована льдами

Новое исследование полагает, что экстремальные температуры не сумели сковать в ледяные тиски планету — на поверхности остались участки обнаженного океана, и в нем теплилась жизнь.

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Столетиями ученые изучают прошлое Земли, чтобы пролить свет на события, которые происходили на нашей планете миллионы и даже миллиарды лет тому назад. Известно, что около 700 миллионов лет назад нечто заставило Землю погрузиться в продолжительный период похолодания, пишет Science Alert.

Задолго до того, как сложная жизнь переместилась из океана на сушу и обосновалась здесь, наша планета пережила ледниковый период, и даже не один. В обоих случаях "ледяные когти" тянулись далеко от полюсов, постепенно превращая нашу планету в чрезвычайно холодную пустошь.

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Однако вопрос о том, как далеко простирались ледники и в действительности ли наша планета полностью превращалась в "снежный шар" до сих пор остается открытым и вызывает множество споров. Некоторые ученые предполагают, что ледяные оковы полностью сковали планету, покрыв Землю толстым слоем льда вплоть до экватора. Другие же, напротив — считают, что экваториальные широты оставались относительно свободными ото льда, о чем свидетельствуют окаменелости.

Предполагается, что этих участков обнаженного океана было достаточно для того, чтобы кислород и свет проникали в воду, а значит сложная жизнь продолжала процветать под толщей воды. В новом исследовании ученые из Китая и Великобритания предполагают, что открытые участки океана, не скованные льдами и пригодные для жизни, могли существовать далеко от экватора.

Иллюстрация модели оледеневшей Земли с открытыми водами в океанах низких и средних широт Фото: Dr Huyue Song

Отметим, что за первым ледниковым периодом последовала короткая передышка, когда вулканы извергли углекислый газ, однако она не продлилась долго, и на смену этому периоду около 650 миллионов лет назад пришел второй ледниковый, которое также называют мариноанским оледенением.

Ученые полагают, что эти периоды могли быть благом для обеспечения морских экосистем питательными веществами, когда ледники в итоге отступили. Предполагается, что именно этот процесс мог стать толчком для взрыва биоразнообразия, однако ученые уверены, что этот период был крайне трудным для сложной жизни, которая пыталась выжить в холодных водах, отрезанных от атмосферы в разгар ледникового периода.

Теоретически в среде, лишенной кислорода, должны преобладать простейшие организмы. Однако это вовсе не то, что обнаружили исследователи. В ходе исследования ученые изучили черные сланцы, погребенные в Нантуо (Южный Китай), сохраняют следы отложений, некогда сброшенных ледниками Марино. Внутри них исследователи обнаружили микроскопические частицы чрезвычайно сложных организмов, которые, по-видимому, некогда представляли собой одну из разновидностей водорослей.

Данная находка предполагает наличие фотосинтеза, а это приводит к зависимости от солнечного света, что свидетельствует о том, что в ледниковые периоды Земля, вероятно, не была вся скована льдами. Ученые предполагают, что поверхность нашей планеты также покрывали участки открытого океана, которые не были покрыты льдом, где подводная жизнь могла впитывать ультрафиолетовые лучи.

Ученые сопоставили полученные ими данные с результатами множества предыдущих исследований и пришли к выводу, что ледниковые периоды на Земле в действительности не смогли сковать льдами всю планеты. Более того, ученые полагают, что эти участки открытого океана, судя по местонахождению пластов окаменелостей сегодня, должны были располагаться далеко от экватора.

Ранее Фокус писал о том, что ледяной щит Гренландии приближается к точке невозврата.