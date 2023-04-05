Не говорите боссу. 10-минутные перерывы на работе приносят больше вреда, чем пользы
Новое исследование предполагает, что короткие перерывы на работе на самом деле не помогают сосредоточиться или проснуться.
Ранее исследователи предполагали, что короткие перерывы в течение рабочего дня могут помочь нам удержать концентрацию и даже проснуться. Однако теперь исследователи полагают, что подобные периоды отдыха на самом деле приносят больше вреда, чем пользы для рабочего процесса, пишет Daily Mail.
В новом исследовании ученые из Литовского университета спорта изучили влияние 10-минутных перерывов на производительность труда в смоделированной офисной среде. В общей сложности в исследовании приняли участие 18 мужчин в возрасте от 23 до 29 лет, которым провели сканирование мозга и взяли анализы крови.
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В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении когнитивных функций, мотивации, настроения и активности центральной нервной системы испытуемых. Исследователи наблюдали за тем, как реципиенты выполняли офисные задачи, включая 9 когнитивных задач в течение 7 часов, с 10-минутными перерывами каждые 50 минут.
Проанализировав собранные данные исследователи пришли к выводу, что короткие перерывы в работе на самом деле приводят к умственному истощению. Более того, ученые обнаружили, что это истощение влияет на способность участников сосредоточиться, а также на когнитивные функции, в том числе:
- внимание;
- обучение;
- зрительное распознавание.
По словам ведущего автора исследования Мариуса Бразайтиса, вопреки бытующему мнению о том, что короткие перерывы увеличивают нашу работоспособность, они с коллегами обнаружили, что это не совсем так. Результаты свидетельствуют о том, что 10-минутные перерывы в течение рабочего дня не способны улучшить наши когнитивные функции и никоим образом не способны предотвратить усталость.
Исследование показывает, что задачи, требующие больших умственных усилий, ухудшались в течение всего рабочего дня. Исследователи полагают, что это связано с высокими энергетическими потребностями нашего головного мозга, а также его зависимостью от глюкозы и кислорода, которые необходимы для поддержания когнитивных функций человека на оптимальном уровне.
Ученые предполагают, что снижение наступает приблизительно через 4,5 часа работы — именно в этот период реципиенты изо всех сил пытались восстановиться и вернуть прежнюю концентрацию.
Предполагается, что короткий перерыв увеличивает время, необходимое человеку на решение определенной задачи. Во-первых, необходимо вспомнить момент, на котором вы остановили свой мыслительный процесс. Во-вторых, это снижает вашу эффективность как работника.
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