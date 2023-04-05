Не говорите боссу. 10-минутные перерывы на работе приносят больше вреда, чем пользы

Новое исследование предполагает, что короткие перерывы на работе на самом деле не помогают сосредоточиться или проснуться.

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Ранее исследователи предполагали, что короткие перерывы в течение рабочего дня могут помочь нам удержать концентрацию и даже проснуться. Однако теперь исследователи полагают, что подобные периоды отдыха на самом деле приносят больше вреда, чем пользы для рабочего процесса, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Литовского университета спорта изучили влияние 10-минутных перерывов на производительность труда в смоделированной офисной среде. В общей сложности в исследовании приняли участие 18 мужчин в возрасте от 23 до 29 лет, которым провели сканирование мозга и взяли анализы крови.

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В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении когнитивных функций, мотивации, настроения и активности центральной нервной системы испытуемых. Исследователи наблюдали за тем, как реципиенты выполняли офисные задачи, включая 9 когнитивных задач в течение 7 часов, с 10-минутными перерывами каждые 50 минут.

Проанализировав собранные данные исследователи пришли к выводу, что короткие перерывы в работе на самом деле приводят к умственному истощению. Более того, ученые обнаружили, что это истощение влияет на способность участников сосредоточиться, а также на когнитивные функции, в том числе:

внимание;

обучение;

зрительное распознавание.

По словам ведущего автора исследования Мариуса Бразайтиса, вопреки бытующему мнению о том, что короткие перерывы увеличивают нашу работоспособность, они с коллегами обнаружили, что это не совсем так. Результаты свидетельствуют о том, что 10-минутные перерывы в течение рабочего дня не способны улучшить наши когнитивные функции и никоим образом не способны предотвратить усталость.

Исследование показывает, что задачи, требующие больших умственных усилий, ухудшались в течение всего рабочего дня. Исследователи полагают, что это связано с высокими энергетическими потребностями нашего головного мозга, а также его зависимостью от глюкозы и кислорода, которые необходимы для поддержания когнитивных функций человека на оптимальном уровне.

Ученые предполагают, что снижение наступает приблизительно через 4,5 часа работы — именно в этот период реципиенты изо всех сил пытались восстановиться и вернуть прежнюю концентрацию.

Предполагается, что короткий перерыв увеличивает время, необходимое человеку на решение определенной задачи. Во-первых, необходимо вспомнить момент, на котором вы остановили свой мыслительный процесс. Во-вторых, это снижает вашу эффективность как работника.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали простой способ минимизировать вред от сидячей работы.