Не кажіть босу. 10-хвилинні перерви на роботі завдають більше шкоди, ніж користі

Нове дослідження передбачає, що короткі перерви на роботі насправді не допомагають зосередитися чи прокинутися.

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Раніше дослідники припускали, що короткі перерви протягом робочого дня можуть допомогти нам утримати концентрацію і навіть прокинутися. Однак тепер дослідники вважають, що подібні періоди відпочинку насправді завдають більше шкоди, ніж користі для робочого процесу, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Литовського університету спорту вивчили вплив 10-хвилинних перерв на продуктивність працівників у змодельованому офісному середовищі. Загалом у дослідженні взяли участь 18 чоловіків віком від 23 до 29 років, яким провели сканування мозку та взяли аналізи крові.

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У ході дослідження вчені зосередилися на вивченні когнітивних функцій, мотивації, настрою та активності центральної нервової системи піддослідних. Дослідники спостерігали, як реципієнти виконували офісні завдання, включаючи 9 когнітивних завдань протягом 7 годин, з 10-хвилинними перервами кожні 50 хвилин.

Проаналізувавши зібрані дані дослідники дійшли висновку, що короткі перерви у роботі насправді призводять до розумового виснаження. Ба навіть більше, вчені виявили, що це виснаження впливає на здатність учасників зосередитися, і навіть їх когнітивні функції, зокрема:

увага;

навчання;

зорове розпізнавання.

За словами провідного автора дослідження Маріуса Бразайтіса, всупереч теорії про те, що короткі перерви збільшують нашу працездатність, вони з колегами виявили, що це не зовсім так. Результати свідчать про те, що 10-хвилинні перерви протягом робочого дня не здатні покращити наші когнітивні функції та жодним чином не здатні запобігти втомі.

Дослідження показує, що виконання завдань, які потребують великих розумових зусиль, погіршувалися протягом усього робочого дня. Дослідники вважають, що це пов'язано з високими енергетичними потребами нашого головного мозку, а також його залежністю від глюкози та кисню, які потрібні для підтримки когнітивних функцій людини на оптимальному рівні.

Вчені припускають, що зниження настає приблизно через 4,5 години роботи — саме у цей період реципієнти намагалися відновитися і повернути колишню концентрацію.

Передбачається, що коротка перерва збільшує час, необхідний людині на вирішення певного завдання. По-перше, необхідно згадати момент, на якому ви зупинили свій розумовий процес. По-друге, це знижує вашу ефективність як працівника.

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