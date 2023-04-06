Ненадежный инструмент. На человеческую память нельзя полагаться уже через несколько секунд

Результаты исследования предполагают, что у нас могут возникать иллюзии кратковременной памяти.

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Не секрет, что мы способны неправильно запоминать события из далекого прошлого. Однако теперь исследователи полагают, что наша память может подвести нас не только в тех случаях, когда речь идет о давно минувших днях, но и когда мы говорим о событиях, произошедших буквально несколько секунд назад, пишет The Guardian.

Ученые, изучающие нашу способность запоминать формы, предполагают, что наша память способна подвести нас даже в моментах, когда речь идет о событиях, которые буквально произошли только что. Авторы исследования называют этот феномен "иллюзиями кратковременной памяти".

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По словам первого автора исследования, доктора Марте Оттена из Амстердамского университета, даже в самый короткий срок наша память "может быть не совсем надежной". В особенности это касается моментов, когда у нас есть сильные ожидания относительно того, каким должен быть мир, когда наша память начинает понемногу угасать. Это касается даже секундного интервала, когда мы начинаем восполнять память о событии, основываясь на своих ожиданиях.

В более раннем исследовании Оттен с коллегами провели эксперимент, в котором реципиентам показывали перевернутую или зеркально отображаемую букву. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в большинстве случаев участники эксперимента сообщали о том, что они видели букву в правильной ориентации. Тогда исследователи объяснили результаты тем, что участники эксперимента неправильно видели форму, однако у Оттена с коллегами появились сомнения.

Исследователи предполагают, что столь странные результаты обусловлены неким эффектом памяти. По словам Оттена, человек правильно видит форму, однако как только мы фиксируем это в своей памяти, все идет не так. Чтобы понять, что происходит на самом деле, исследователи провели три дополнительных эксперимента.

В ходе первого эксперимента участники прошли отборочное задание, чтобы ученые могли убедиться, что они способны выполнить основные задачи зрительной памяти, даже им показали круг из 6 или 8 букв, одна или две из которых были зеркальными формами. Через несколько секунд участникам показывали второй круг букв, а затем предлагали его забыть — он действовал как отвлекающий момент. После их просили выбрать из ряда вариантов фигуру, которая находилась в определенном месте в первом круге, а затем оценить уверенность в своем ответе.

Результаты свидетельствуют о том, что среди 23 участников, которые больше всего были уверены в своих ответах, наиболее распространенной ошибкой был выбор зеркальной формы. Однако это происходило чаще, когда сама целевая форма были зеркальной буквой. Например, в 37% случаев участники заявили, что видели обычную букву, хотя на самом деле им показывали ее зеркальную форму, в обратном сценарии это происходило лишь в 11% случаев.

Теперь исследователи полагают, что наша предвзятость играет с нами злую шутку. То есть ошибки в данных экспериментах, по сути, вызваны знанием участниками алфавита, а следовательно их ожиданиями, а не просто сходством во внешнем виде форм.

Исследователи также обнаружили, что количество ошибок росло по мере того, как увеличивался период задержки или уровня отвлечения внимания в эксперименте, однако лишь в тех случаях, когда целевая форма была зеркальной буквой.

Отметим, что результаты исследования также были подтверждены тремя аналогичными экспериментами, в которых приняли участие почти 350 человек.

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