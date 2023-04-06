Ненадійний інструмент. На людську пам'ять не можна покладатися вже за кілька секунд

Результати дослідження припускають, що у нас можуть бути ілюзії короткочасної пам'яті.

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Не секрет, що ми здатні неправильно запам'ятовувати події далекого минулого. Однак тепер дослідники вважають, що наша пам'ять може підвести нас не тільки в тих випадках, коли йдеться про давно минулі дні, а й коли ми говоримо про події, що відбулися буквально кілька секунд тому, пише The Guardian.

Вчені, які вивчають нашу здатність запам'ятовувати форми, припускають, що наша пам'ять здатна підвести нас навіть у моментах, коли йдеться про події, які буквально відбулися щойно. Автори дослідження називають цей феномен "ілюзіями короткочасної пам'яті".

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За словами першого автора дослідження, доктора Марте Оттена з Амстердамського університету, навіть у найкоротший термін наша пам'ять "може бути не зовсім надійною". Особливо це стосується моментів, коли ми маємо сильні очікування щодо того, яким має бути світ, коли наша пам'ять починає потроху згасати. Це стосується навіть секундного інтервалу, коли ми починаємо заповнювати пам'ять про подію, ґрунтуючись на своїх очікуваннях.

У більш ранньому дослідженні Оттен із колегами провели експеримент, у якому реципієнтам показували перевернуту або дзеркально відображувану літеру. Результати дослідження свідчать, що здебільшого учасники експерименту повідомляли, що вони бачили букву у правильній орієнтації. Тоді дослідники пояснили результати тим, що учасники експерименту неправильно бачили форму, проте в Оттена з колегами виникли сумніви.

Дослідники припускають, що такі дивні результати обумовлені певним ефектом пам'яті. За словами Оттена, людина правильно бачить форму, проте, як тільки ми фіксуємо це у своїй пам'яті, все йде не так. Щоб зрозуміти, що відбувається насправді, дослідники провели три додаткові експерименти.

У ході першого експерименту учасники пройшли відбіркове завдання, щоб вчені могли переконатися, що вони здатні виконати основні завдання зорової пам'яті, далі їм показали коло з 6 або 8 літер, одна чи дві з яких були дзеркальними формами. За кілька секунд учасникам показували друге коло букв, а потім пропонували його забути — це діяло як момент, що відвертає увагу. Потім їх просили вибрати з ряду варіантів фігуру, яка знаходилася у певному місці у першому колі, а потім оцінити впевненість у своїй відповіді.

Результати свідчать про те, що серед 23 учасників, які найбільше були впевнені у своїх відповідях, найпоширенішою помилкою був вибір дзеркальної форми. Однак це відбувалося частіше, коли сама цільова форма була дзеркальною літерою. Наприклад, у 37% випадків учасники заявили, що бачили звичайну літеру, хоча насправді їм показували її дзеркальну форму, у зворотному сценарії це відбувалося лише у 11% випадків.

Тепер дослідники вважають, що наша упередженість грає з нами злий жарт. Тобто помилки в цих експериментах, по суті, викликані знанням учасниками алфавіту, а отже, їх очікуваннями, а не просто схожістю у зовнішньому вигляді форм.

Дослідники також виявили, що кількість помилок зростала разом з тим, як збільшувався період затримки або рівня відволікання уваги в експерименті, проте лише в тих випадках, коли цільова форма була дзеркальною літерою.

Зазначимо, що результати дослідження також було підтверджено трьома аналогічними експериментами, у яких взяли участь майже 350 осіб.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали напій, який майже вдвічі знижує ризик втрати пам'яті.