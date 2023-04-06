Средневековые записи о лунных затмениях помогли выяснить, как вулканы изменили климат Земли

Ученые нашли новые данные об извержениях вулканов, которые могли спровоцировать Малый ледниковый период.

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До того, как люди начали изменять климат планеты, вызвав глобальное потепление, начав сжигать ископаемое топливо в 19 веке, Земля пережила многовековой период похолодания, известный как Малый ледниковый период. Новое исследование показало, это похолодание могло быть частично вызвано извержениями вулканов, что наполнило атмосферу разными блокирующими солнечный свет частицами, пишет Space.

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Информацию о давних извержениях вулканов получить достаточно сложно. Следы этих извержений можно обнаружить либо в полярных льдах, либо в годичных кольцах деревьев. Группа ученых из Женевского университета, Швейцария, представила новое исследование, в котором они предложили еще один способ найти информацию о давних извержениях вулканов. Это можно сделать с помощью изучения средневековых рукописей, в которых описаны лунные затмения.

"Я решил найти альтернативные источники информации о давних извержениях вулканов, которые могли повлиять на климат на Земле. Оказалось, что средневековые записи, где подробно описаны лунные затмения могут помочь пролить свет на климатические последствия извержений вулканов", — говорит Себастьян Гийе из Женевского университета.

Ученые проанализировали сотни исторических записей, в основном созданных католическими монахами из Европы в период с 1100 по 1300 годы. В этих текстах были описаны 187 полных лунных затмений, когда Луна полностью находится в тени Земли. Ученые искали описания, которые содержали информацию о яркости и цвете Луны во время затмения.

Исследователи изучили описание цвета и яркости Луны во время каждого полного затмения. Чем ярче затмение, тем чище атмосфера. Более темные затмения указывают на более высокий уровень загрязняющих частиц в верхних слоях атмосферы и это явный признак недавней вулканической активности.

Исследователи изучили описание цвета и яркости Луны во время каждого полного затмения. Чем ярче затмение, тем чище атмосфера. Более темные затмения указывают на более высокий уровень загрязняющих частиц в верхних слоях атмосферы и это явный признак недавней вулканической активности Фото: space.com

Обычно во время полного затмения Луна приобретает красноватый оттенок из-за того, что атмосфера Земли рассеивает солнечный свет. Но извержения вулканов могут выбрасывать значительное количество пепла и газа в стратосферу, более высокий слой атмосферы. Эти частицы могут блокировать солнечный свет, из-за чего Луна кажется значительно темнее во время полного лунного затмения. По словам ученых, значит в это время происходит более сильное негативное воздействие на климат планеты, че во время извержений вулканов, выбрасывающих загрязняющие частицы в нижние слои атмосферы.

"Благодаря более современным наблюдениям нам было уже известно, что самые темные лунные затмения появились после самых крупных извержений вулканов в 19 и 20 веках", — говорит Гийе.

Изучая цвет и яркость полных лунных затмений в древних текстах, ученые смогли оценить силу воздействия извержений вулканов на стратосферу и, следовательно, на глобальный климат. Исследование показывает, что ученые могут определить год, а в некоторых случаях даже месяц извержений вулканов.

Ученые сравнили эти исторические данные с современными исследованиями и их последствиями для атмосферы и климата. В исследование были включены данные изучения следов извержений в годичных кольцах деревьев из северного полушария, где необычно холодное лето связано с уменьшением образования древесины. Ученые обнаружили, что пять извержений вулканов в 1110, 1172, 1229, 1258 и 1276 годах оказали сильное влияние на климат, в то время как остальные извержения, по-видимому, оказали меньшее влияние.

Теперь исследователи могут лучше понять, какую роль сыграли извержения вулканов в начале Малого ледникового периода по сравнению с другими факторами, такими как период низкой солнечной активности между 1280 и 1340 годами.

Теперь исследователи могут лучше понять, какую роль сыграли извержения вулканов в начале Малого ледникового периода по сравнению с другими факторами, такими как период низкой солнечной активности между 1280 и 1340 годами Фото: ScienceAlert

Ученые признают, что новый метод не безупречен. Дело в том, что полностью полагаться на древние записи о лунных затмениях и цвете Луны при определении влияния извержения вулканов на климат, нельзя. Все же нужно дополнять эти данные изучением полярного льда и годичных колец деревьев.

По словам Гийе, в этом исследовании сочетание исторических наблюдений с другими методами позволило более точно определить время древних извержений. Также это позволило лучше понять их потенциальное влияние на климат в поздних Средних веках в Европе. Такая информация может помочь понять, какую роль извержения вулканов могли сыграть в переходе к Малому ледниковому периоду.

Считается, что Малый ледниковый период, который характеризовался самыми низкими среднегодовыми температурами за 2000 лет, начался в 14 веке и продолжался до конца 18 века.

Хотя на Земле ученые обнаружили еще не все вулканы, все же единственной планетой в Солнечной системе, где их больше всего, считается Венера. Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили на этой планете уже 85 000 вулканов.

Также Фокус писал о том, что извержение супервулкана Тоба является одним из самых известных извержений на планете. Эта катастрофа оставила человечество на грани вымирания, считают ученые.