В погоне за прогрессом. В Китае открыта лаборатория исследования интерфейса для связи мозга и компьютера

Новая Шестая лаборатория Хайхэ будет стимулировать инновации и создавать новые области для экономического роста, способствуя исследованиям в области интерфейсов "мозг-машина", включая их технологии и компоненты.

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Китай недавно открыл в Тяньцзине современную лабораторию, которая будет заниматься интерфейсами "мозг-машина" (ИММ). ИММ обеспечивают прямую связь между человеческим мозгом и машиной, например, компьютером, и находят многочисленные применения в медицине, робототехнике и играх. Новая Шестая лаборатория Хайхэ будет служить центральным узлом китайских исследований в области ИММ, включая их технологии и компоненты. Цель лаборатории – способствовать инновациям и экономическому росту в Китае, пишет SCMP.

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Лабораторию возглавляет Дин Руйцин, который утверждает, что она обладает крупнейшим в мире и наиболее полным патентным фондом в области взаимодействия мозга и машины. Лаборатория является мировым лидером в трех областях: точность распознавания электроэнцефалографии (ЭЭГ), количество управляющих инструкций и скорость передачи информации. ЭЭГ измеряет электрическую активность мозга через электроды, расположенные на коже головы, и позволяет в режиме реального времени отслеживать активность мозга, которая может быть переведена в команды, генерируемые компьютером. Динг подчеркнул необходимость решения ключевых технологических вопросов для продвижения исследований в этой области.

Лаборатория будет координировать китайские исследования ключевых технологий и компонентов, используемых в ИММ. Более 60 ученых, включая лауреатов премий и талантливых зарубежных специалистов, будут проводить исследования в области медицинской инженерии, такие как разработка бионических тканей для человеческого тела. Кроме того, лаборатория сосредоточится на обнаружении и измерении сигналов в мозге, улучшении связи между людьми и машинами и разработке новых технологий для улучшения взаимодействия между машинами и людьми.

Китайское правительство надеется, что создание этой лаборатории будет способствовать инновациям и создаст новые области для экономического роста. Исследования лаборатории также могут дать ученым лучшее понимание того, как работает мозг. Одним из примеров этого является изучение изображений мозга обезьяны с высоким разрешением, проведенное китайской исследовательской группой. Хотя Соединенные Штаты являются лидером в области технологии интерфейса "мозг-машина", инвестиции Китая в передовые технологии демонстрируют его стремление развивать исследования мирового уровня. Ожидается, что создание этой лаборатории будет способствовать дальнейшим инновациям в этой области.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обеспокоены быстрым развитием технологий. Они считают, что интерфейсы мозг-машина навсегда изменят людей.