Не сможем жить без машин. Ученые обеспокоены, что интерфейсы мозг-компьютер навсегда изменят людей

Исследователи полагают, что использование мозговых чипов станет первым шагом к необратимой сингулярности.

Related video

Последние годы только и разговоров о вживлении мозговых чипов людям. Амбициозный Илон Маск то и дело анонсирует начало испытаний на людях, а его непосредственный конкурент стартап BCI Synchron и вовсе заявил о создании "минимально инвазивного имплантата, который позволяет пациенту с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) отправлять электронные письма и просматривать Интернет, используя свои мысли", пишет Futurism.

Однако сколь бы не была заманчива подобная перспектива для людей, страдающих от паралича и других изнурительных заболеваний, многие ученые и футуристы относятся к ней скептически.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новой статье философы из Университета Новой Англии Сэнди Баучер и Джон Кендалл Хокинс предупреждают, что мы опасно быстро приближаемся к тому, что известно как "сингулярность". Простыми словами, мы сломя голову несемся к моменту, когда разделение между человеком и машиной станет размытым. Ученые полагают, что технология интерфейса мозг-компьютер (BCI), по сути, является первым шагом к этому процессу, который в дальнейшем станет необратимым.

Баучер и Хокинс отмечают, что первые испытания на людях фактически стали бы началом момента, когда мы уже будем не способны жить без машин, не переставая функционировать как люди. Основное беспокойство заключается в том, что мозговые чипы объединят наш разум и машины таким образом, как не удалось любой другой технологии до этого момента.

Авторы статьи отмечают, что в действительности подобный технологический прогресс является весьма желанным с медицинской точки зрения, ведь он сможет предоставить пациентам с параличом обычный образ жизни. Однако философы также отмечают, что данное событие также ознаменует, что человечество совершило свой первый шаг к объединению с машиной, а значит дороги назад уже не будет.

Баучер и Хокинс подчеркивают, что путь сингулярности вовсе не обязательно значит, что "машины станут разумными или научатся управлять людьми", однако сама интеграция мозговых чипов и наша последующая зависимость от их, увы, так или иначе навсегда изменит человечество.

Авторы также отмечают, что достижение сингулярности станет серьезной проблемой не только для философов и футуристов, но и для обычных людей. Баучер и Хокинс уверены, что то, какими темпами мы движемся в этом направлении, и то, насколько приветствуем его, вероятно, достойно того, чтобы взять паузу и еще раз взглянуть на ситуацию со стороны.

Ранее Фокус писал о том, что регуляторы отклонили заявку Маска — испытаний мозговых чипов на людях не будет.