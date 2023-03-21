Не зможемо жити без автівок. Вчені стурбовані, що інтерфейси мозок-комп'ютер назавжди змінять людей

Дослідники вважають, що використання мозкових чіпів стане першим кроком до незворотної сингулярності.

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Останні роки стільки й розмов про імплантацію мозкових чіпів людям. Амбіційний Ілон Маск раз у раз анонсує початок випробувань на людях, а його безпосередній конкурент стартап BCI Synchron і зовсім заявив про створення "мінімально інвазивного імплантату, який дозволяє пацієнтові з бічним аміотрофічним склерозом (БАС) відправляти електронні листи і переглядати Інтернет, використавши свої думки", пише Futurism.

Однак якою б не була привабливою подібна перспектива для людей, які страждають від паралічу та інших виснажливих захворювань, багато вчених і футуристів ставляться до неї скептично.

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У новій статті філософи з Університету Нової Англії Сенді Баучер та Джон Кендал Гокінс попереджають, що ми небезпечно швидко наближаємося до того, що відомо як "сингулярність". Простими словами, ми стрімголов мчимо до моменту, коли поділ між людиною і машиною стане розмитим. Вчені вважають, що технологія інтерфейсу мозок-комп'ютера (BCI), по суті, є першим кроком до цього процесу, який надалі стане незворотним.

Баучер і Гокінс зазначають, що перші випробування на людях фактично стали б початком моменту, коли ми вже не зможемо жити без машин, не переставшии функціонувати як люди. Основне занепокоєння полягає в тому, що мозкові чіпи поєднають наш розум і машини таким чином, як не вдалося будь-якій іншої технології до цього моменту.

Автори статті зазначають, що насправді такий технологічний прогрес є дуже бажаним з медичної точки зору, адже він зможе надати пацієнтам із паралічем звичайний спосіб життя. Однак філософи також зазначають, що ця подія ознаменує, що людство зробило свій перший крок до об'єднання з машиною, а значить, дороги назад вже не буде.

Баучер і Гокінс наголошують, що шлях сингулярності зовсім не обов'язково означає, що "машини стануть розумними або навчаться керувати людьми", проте сама інтеграція мозкових чіпів і наша подальша залежність від них, на жаль, так чи інакше назавжди змінить людство.

Автори також відзначають, що досягнення сингулярності стане серйозною проблемою не тільки для філософів та футуристів, але і для пересічних людей. Баучер і Гокінс впевнені, що те, якими темпами ми рухаємося в цьому напрямку, і те, наскільки вітаємо його, мабуть, гідно взяти паузу і ще раз поглянути на ситуацію з боку.

Раніше Фокус писав, що регулятори відхилили заявку Маска — випробувань мозкових чіпів на людях не буде.