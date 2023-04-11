В Берлине живет слониха с уникальным навыком: научилась чистить бананы быстрее людей (видео)

Исследователи отмечают, что Панг Фа, похоже, научилась трюку у своих опекунов, но стесняется проделывать его среди своих сородичей.

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История началась с того, что работники Берлинского зоопарка заметили чрезвычайно странное поведение одной из своих подопечных — азиатской слонихи по прозвищу Панг Фа. Со временем они заметили, что слоника развила уникальную технику чистки бананов, которая настолько эффективна, что животное способно расправиться с плодом быстрее человека, пишет Gizmodo.

Далее работники зоопарка обратились к ученым из Берлинского университета имени Гумбольдта и ряду других учреждений. Реакция исследователей не заставила себя ждать — они хотели проверить навыки Панг Фа и понять, как ей удалось развить столь сложную и необычную для слона технику.

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Исследователи считают, что слониха переняла этот трюк, наблюдая за людьми, а затем попробовала очистить банан сама, и, как видим, ей это эффективно удается. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Ученые также обнаружили, что Панг Фа чистит лишь определенные бананы, тогда как другие поглощает целиком.

На видео эксперимента видно, как слониха целиком проглатывает зеленые и желтые бананы, полностью коричневые — не представляли для нее интереса, однако если на горизонте появлялись желтые бананы с коричневыми пятнами, животное превращалось в "машину для чистки бананов".

Отметим, что проглатывать бананы целиком — совершенно стандартное поведение для слона, а вот чистить их перед трапезой — несколько уникальное поведение. Исследователи наблюдали, как она мастерски разламывает банан хоботом, буквально вытряхивая мякоть из кожуры и поедая ее.

По словам ведущего автора исследования из Берлинского университета имени Гумбольта, они с коллегами обнаружили крайне уникальное поведение для слона. Исследователи считают, что чистку бананов Панг Фа делает такой уникальное сочетание сразу нескольких факторов: во-первых, мастерство, во-вторых, скорость с которой она раскрывает банан, в-третьих, индивидуальность и, в-четвертых, подражание человеку, по крайней мере, так считают ученые.

При этом исследователи обнаружили, что когда слониха ест бананы среди своих сородичей, она, кажется, стесняется демонстрировать им свой уникальный навык. Работники зоопарка рассказывают о том, что Панг Фа, как правило, ест со всеми бананы целиком, однако оставляет один, чтобы позже в уединении съесть его открытым.

Исследователи отмечают, что данное поведение слонихи стало еще одним доказательством того, что слоны, похоже, обладают впечатляющими когнитивными способностями.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дикие слоны были приручены, но вовсе не людьми.