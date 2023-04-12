Сады Кесарии. На побережье Израиля найдена древняя ферма на песчаных дюнах

Древнее поселение Кесария находится на средиземноморском побережье Израиля. Построено примерно в 20-10 гг. до н. э., оно процветало на протяжении последующих веков и служило торговым центром.

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Археологи из Управления древностей Израиля и Университета имени Бар-Илана встретили древнюю ферму на песчаных дюнах в Кесарии (Израиль). Кесария была древним городом, известным как Кесария Морская во времена Римской и Византийской империй, и средневековым городом во времена арабов и крестоносцев, пишет HeritageDaily.

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В первый раз Кесарию заселили в 4 веке до н. э. как финикийскую колонию, а в 1 веке до н. э. она превратилась в большой торговый форт. В римский период город стал столицей римской провинции Иудея, римской Сирии Палестины и византийской Палестины Прима.

Во время арабского завоевания Сирии и Палестины Кесария была последним городом, казавшимся арабам, царившим там до завоевания крестоносцами. Город попал во власть арабов в 7-8 веке нашей эры. В этот период наблюдался постепенный экономический упадок, сопровождавшийся бегством христианской аристократии.

Подобно событиям, произошедшим в Иерусалиме в 1099 году, крестоносцы в 1101 году истребили часть мужского населения, поработили женщин и детей и разграбили город.

В 1251 году Людовик IX укрепил город, приказав соорудить высокие стены (остальные до сих пор сохранились) и глубокий ров. Впрочем, они не сохранили город от нападения мамлюкский султана Бейбарса. Во время правления мамелюков руины Кесарии Палестинской у крепости крестоносцев близ Кесарии на побережье Средиземного моря оставались незаселенными.

Археологи производили раскопки на этом месте и обнаружили древнюю систему земледелия в песчаных дюнах вокруг руин города. Эта территория получила название "сады Кесарии" и простирается на 1,5 кв. км, на которой находилось первое в мире крупномасштабное фермерское хозяйство на песчаных дюнах.

Исследователи обнаружили 370 посевных участков в шахматном порядке, содержащих фрагменты мрамора, монеты, камни, керамику и стекло. Сначала этот материал вывезли в качестве мусора на свалки вокруг Кесарии, а затем повторно взяли для строительства валов, чтобы использовать подземные воды и обогатить почву.

Исследователи считают, что для переноса песка и изменения формы дюн на обширной территории для садов Кесарии понадобились бы сотни рабочих. В общей сложности, по их оценкам, для сельскохозяйственного проекта потратили около миллиона рабочих дней.

Сельское хозяйство на песчаных дюнах было введено в разных регионах, включая Газу, Синайский полуостров, средиземноморское побережье, Сахару и атлантическое побережье Пиренейского полуострова, в результате исламской экспансии, однако, сады Кесарии крестоносцы оставили в 12 веке.

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