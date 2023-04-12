Сади Кесарії. На узбережжі Ізраїлю знайдено стародавню ферму на піщаних дюнах

Древнє поселення Кесарія знаходиться на середземноморському узбережжі Ізраїлю. Збудоване приблизно у 20-10 рр. до н. е., воно процвітало впродовж наступних століть і слугувало торговим центром.

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Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю та Університету імені Бар-Ілана натрапили на древню ферму на піщаних дюнах в Кесарії (Ізраїль). Кесарія була стародавнім містом, відомим як Кесарія Морська за часів Римської і Візантійської імперій, і середньовічним містом за часів арабів і хрестоносців, пише HeritageDaily.

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Вперше Кесарію заселили в 4 столітті до н. е. як фінікійську колонію, а в 1 столітті до н. е. вона перетворилася на великий торговий форт. У римський період місто стало столицею римської провінції Юдея, римської Сирії Палестини та візантійської Палестини Прима.

Під час арабського завоювання Сирії та Палестини Кесарія була останнім містом, що здалося арабам, які панували там до завоювання хрестоносцями. Місто потрапило під владу арабів у 7-8 столітті нашої ери. У цей період спостерігався поступовий економічний занепад, що супроводжувався втечею християнської аристократії.

Подібно до подій, що відбулися в Єрусалимі в 1099 році, хрестоносці у 1101 році винищили частину чоловічого населення, поневолили жінок і дітей та розграбували місто.

У 1251 році Людовік ІХ укріпив місто, наказавши спорудити високі мури (решти яких досі збереглися) та глибокий рів. Втім вони не зберегли місто від нападу мамлюцького султана Бейбарса. Під час правління мамелюків руїни Кесарії Палестинської біля фортеці хрестоносців поблизу Кесарії на узбережжі Середземного моря лишалися незаселеними.

Археологи проводили розкопки на цьому місці та виявили стародавню систему землеробства в піщаних дюнах навколо руїн міста. Ця територія отримала назву "Сади Кесарії" і простягається на 1,5 кв. км, на якій знаходилося перше у світі великомасштабне фермерське господарство на піщаних дюнах.

Дослідники знайшли 370 посівних ділянок у шаховому порядку, що містять фрагменти мармуру, монети, каміння, кераміку та скло. Спочатку цей матеріал вивезли як сміття на звалища навколо Кесарії, а потім повторно взяли для будівництва валів, щоб використати підземні води і збагатити ґрунт.

Дослідники вважають, що для перенесення піску та зміни форми дюн на великій території для садів Кесарії знадобилися б сотні робітників. Загалом, за їхніми оцінками, для сільськогосподарського проєкту витратили близько мільйона робочих днів.

Сільське господарство на піщаних дюнах було запроваджене в різних регіонах, включаючи Ґазу, Синайський півострів, середземноморське узбережжя, Сахару та атлантичне узбережжя Піренейського півострова, внаслідок ісламської експансії, однак, сади Кесарії хрестоносці залишили в 12 столітті нашої ери.

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