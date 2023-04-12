Только не переборщите. Ученые назвали смертельную дозу соевого соуса и последствия передозировки

Можно умереть от шоколада, сахара и даже чрезмерного количества воды. Но что неожиданно, даже большое количество соевого соуса имеет летальные последствия. Некоторые выбирали это как способ самоубийства.

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Когда речь идет об универсальных продуктах питания, мало что может сравниться со скромной соей. Без этой миниатюрной бобовой культуры мы не имели тофу или соевого молока, мисо, натто и темпе. Полки вегетарианских и веганских продуктов оставались бы наполовину пустыми и не только они. Однако некоторые продукты из соевых бобов могут быть опасны, пишет IFLScience.

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Соевый соус изобрели примерно более двух тысячелетий назад, и с тех пор он завоевал почти весь мир. Как и бобы, этот соус невероятно универсален: его можно добавлять непосредственно в рецепты как ингредиент, сверху на рис, лапшу или суши, а иногда он даже является вкусом мороженого.

Соевый соус невероятно опасен как для приправы, которая почти наверняка есть в ваших кухонных шкафчиках: есть много сообщений о передозировке насыщенными растворами соли. В его родной Восточной Азии даже случаи самоубийства с помощью соевого соуса не считаются редкостью.

Причина, почему соевый соус так токсичен, почти такая же, почему он так вкусен: бешеное содержание соли. Лишь одна столовая ложка этого продукта содержит более трети рекомендованной суточной нормы натрия, что позволяет легко получить вредную для здоровья дозу, просто увлекшись приправой для рамена.

Известно о случае с 19-летним парнем, который в 2013 году выпил кварту этого продукта, а это почти полный литр. Он оказался в коме в отделении неотложной медицинской помощи.

Врач, лечивший тогда пострадавшего, рассказывал, что тот не реагировал ни на какие раздражители. Он добавлял: "У него был клонус (непроизвольные, ритмичные, мышечные сокращения и расслабления, — ред.). В общем, нервная система работала довольно плохо".

Употребление слишком большого количества соли может вызвать гипернатриемию — состояние, когда вода выводится из тканей организма, пытаясь выровнять уровень соли между ними и кровью. А это невероятно опасно.

Мало того, что это может привести к смертельному накоплению жидкости в таких местах, как легкие, но когда вода выходит из мозга, он может уменьшиться и кровоточить, вызывая неврологические симптомы, такие как судороги и потеря сознания.

К счастью, этого пациента доставили в больницу и оказали помощь достаточно быстро – в течение четырех часов после того, как он выпил соус, ему ввели 6 литров сахарной жидкости с помощью капельницы, чтобы снизить уровень натрия в его организме. Это сработало быстро, уровень натрия вернулся в норму — хотя он так и остался в коме, вызванном соевым соусом.

Смертельная доза натрия может наступить при уровне от 0,5 до 1 г (0,02-0,04 унции) соли на килограмм веса тела.

Итак, в следующий раз, когда вам захочется добавить в тарелку с лапшой чуть больше соевого соуса, чем предусмотрено рецептом, помните: не переборщите. Это может быть вкусным дополнением к вашему блюду — или даже десерту — но, вероятно, не стоит поездки в отделение неотложной помощи.

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