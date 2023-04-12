Лиш не переборщіть. Вчені назвали смертельну дозу соєвого соусу та наслідки від передозування

Можна померти від шоколаду, від цукру і навіть надмірної кількості води. Але що неочікувано, навіть велика кількість соєвого соусу має летальні наслідки. Дехто вибирав це як спосіб самогубства.

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Коли йдеться про універсальні продукти харчування, мало що може зрівнятися зі скромною соєю. Без цієї мініатюрної бобової культури ми б не мали тофу чи соєвого молока, місо, натто та темпе. Полиці вегетаріанських та веганських продуктів залишалися б наполовину порожніми, та й не тільки вони. А проте деякі продукти із соєвих бобів можуть бути небезпечні, пише IFLScience.

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Соєвий соус винайшли приблизно понад два тисячоліття тому і відтоді він завоював майже весь світ. Як і боби, цей соус неймовірно універсальний: його можна додавати безпосередньо в рецепти як інгредієнт, зверху на рис, локшину або суші, а подекуди він навіть є смаком морозива.

Але якщо нічого з цього вас не зацікавило, ви завжди можете просто випити його чистим і впасти в кому. Якщо це ще пощастить.

Соєвий соус напрочуд смертельно небезпечний для приправи, яка майже напевно є у ваших кухонних шафках: є багато повідомлень про передозування насиченими розчинами солі. В його рідній Східній Азії випадки самогубства за допомогою соєвого соусу не вважаються рідкістю.

Причина, чому соєвий соус такий токсичний, майже така ж, чому він такий смачний: шалений вміст солі. Лише одна столова ложка цього продукту містить понад третину рекомендованої добової норми натрію, що дозволяє легко отримати шкідливу для здоров'я дозу, просто надто захопившись приправою для рамена.

Відомо про випадок з 19-річним хлопцем, який у 2013 році випив кварту цього продукту, а це майже повний літр. Він опинився в комі у відділенні невідкладної медичної допомоги.

Лікар, який лікував тоді постраждалого, розповідав, що той не реагував на жодні подразники. Він додавав: "У нього був клонус (мимовільні, ритмічні, м'язові скорочення і розслаблення, — ред.). Загалом нервова система працювала доволі погано".

Вживання завеликі кількості солі може спричинити гіпернатріємію — стан, коли вода виводиться з тканин організму, намагаючись вирівняти рівень солі між ними і кров'ю. А це неймовірно небезпечно.

Мало того, що це може спричинити смертельні накопичення рідини в таких місцях, як легені, але коли вода виходить з мозку, він може зменшитися і кровоточити, спричиняючи неврологічні симптоми, такі як судоми і втрата свідомості.

На щастя, цього пацієнта доставили в лікарню і надали допомогу досить швидко — протягом чотирьох годин після того, як він випив соус, йому ввели 6 літрів цукристої рідини через крапельницю, щоб знизити рівень натрію в його організмі. Це спрацювало швидко, рівень натрію повернувся до норми — хоча він так і залишився в комі, спричиненій соєвим соусом.

Смертельна доза натрію може настати при рівні від 0,5 до 1 грама (0,02-0,04 унції) солі на кілограм ваги тіла.

Отже, наступного разу, коли вам захочеться додати в тарілку з локшиною трохи більше соєвого соусу, ніж передбачено рецептом, пам'ятайте: не переборщіть. Це може бути смачним доповненням до вашої страви — або навіть десерту — але, ймовірно, не варте поїздки до відділення невідкладної допомоги.

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