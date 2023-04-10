Активує ризик ранньої смерті. Вчені розповіли, чим небезпечні недосип і надлишок сну

На щастя, дослідники вважають, що ці негативні наслідки все ж можна нейтралізувати за допомогою однієї хитрості.

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Давно відомо, що правильне харчування, спорт і здоровий сон є запорукою якісного та тривалого життя. Однак далеко не всім із нас вдається налагодити свій графік сну, до того ж небезпечним для людського організму є як недосип, так і надлишок сну, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені Медичного університету Гуанчжоу (Китай) виявили, що надмірний чи недостатній сон однаково небезпечний для нашого здоров'я. За словами автора дослідження, доктора Цзіхуї Чжана, вони з колегами виявили, що порушення сну пов'язані зі скороченням тривалості життя. Але є й хороші новини, схоже, щось усе ж таки може зменшити цей ефект.

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Загалом у новому дослідженні взяли участь понад 90 тисяч дорослих віком від 40 до 73 років. Їхні дані були взяті з когорти Британського банку та передбачали людей, які носили браслет із акселерометром протягом одного тижня в період із 2013 по 2015 рік. Так учені намагалися з'ясувати, як фізичні вправи та сон впливають на тривалість життя. Зазначимо, що це дослідження стало першим, у якому вчені вивчали спільний вплив цих двох факторів на смертність.

Тривалість сну розділили на три типи:

коротка — менш ніж 6 годин;

нормальна — 6-8 годин;

тривала — понад 8 годин.

Загальний обсяг фізичної активності розділили також на три групи: низький, середній або високий. Дослідники зазначають, що первинним результатом була смерть від усіх причин, вторинними точками стали смерть від серцево-судинних захворювань і смерть від раку.

Відомо, що середній вік учасників дослідження становив 62 роки, а 56% із них були жінками. У середньому за 7 років спостережень померли понад 3 тисячі реципієнтів, з них 1074 — від серцево-судинних захворювань, а 1871 — від раку.

Далі вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як фізична активність може змінити вплив сну на смертність. Зазначимо, що в дослідженні також були враховані фактори, які могли б скоригувати результати дослідження, включаючи вік, стать, етнічну приналежність, депривацію, рівень освіти, сезон вимірювання сну, індекс маси тіла, дієту, куріння, вживання алкоголю та змінну роботу.

Результати дослідження свідчать, що ризик смертності від усіх причин у людей із коротким і тривалим сном підвищувалися на 16 і 37% відповідно. До того ж в учасників із середньою фізичною активністю шкідливим виявився лише короткий сон, а в тих, чия фізична активність перебувала на високому рівні, сон зовсім не впливав на тривалість життя.

Дослідники також виявили, що в людей із низькою активністю й коротким сном ризик ранньої смерті від серцево-судинних захворювань був вищим на 69%, однак він повністю зникав, коли активність підвищувалася до середнього або високого рівня. Ризик смерті від раку в людей із тривалим сном і низькою фізичною активністю був вищим на 21%, до того ж він також зникав, коли активність підіймалася до середнього або високого рівня.

За словами Чжана, вони з колегами виявили, що недолік і надлишок сну однаково негативно позначаються на здоров'ї. Проте, займаючись спортом, ми, схоже, можемо звести вплив сну на тривалість нашого життя до мінімуму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яких правил необхідно дотримуватися.