Спрятаны от глаз. В тайном мире под Антарктикой "ледяные пальцы смерти" тянутся ко дну океана

Исследователи показали эти замороженные когти смерти, спрятанные подо льдами и рассказали, что они способны заморозить все живое, до чего смогут дотянуться.

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Океан огромен и скрывает множество тайн: от неизвестных ученым видов, прячущихся в самых темных водах, до ледяных пальцев смерти, спрятанных подо льдами Антарктики, пишет IFLScience.

Исследователи показали удивительные ледяные соленые столбы, спрятанные под морским льдом, которые медленно тянутся ко дну океана. Ученые называют их брайниклами, и хотя визуально они могут напоминать нам сталактиты, образующиеся в пещерах, эти удивительные подводные столбы все же имеют больше общего с гидротермальными жерлами.

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По словам ученых, эти удивительные ледовые формы образуются, когда в процессе образования полярного льда соли в воде отделяются от кристаллов чистого льда. Далее они могут образовывать целые карманы — небольшие каналы в трещинах морского льда, заполненные чрезвычайно соленым рассолом. Со временем этот рассол может просочиться в открытое море, спрятанное подо льдами.

Дополнительные соли делают его тяжелее окружающей воды, а потому он тонет. Кроме того, этот рассол холоднее воды вокруг, а потому поглощает тепло из всего, к чему способен дотянуться. В результате этого процесса образуется некий столб тонущего рассола, напоминающий ледяные пальцы смерти. Порой эти замерзшие формы способны даже достигнуть дна океана, если есть достаточное количество рассола и отсутствуют сильные течения, которые бы могли разрушить брайникл.

Исследователи отмечают, что эти образования действительно имеют весьма величественный вид, однако для донных обитателей океана они скорее представляются "ледяными пальцами смерти", ведь способны погубить все живое, что прикоснется к ним в процессе.

Еще в 2013 году ученые провели исследование, которое показало что брайниклы на самом деле не имеют ничего общего со сталактитами. Тогда исследователи заявили, что будет куда более разумно думать о них, как о "перевернутых химических садах". Также исследователи выяснили, что процесс их формирования на самом деле имеет больше общего с образованием грязевых вулканов и гидротермальных жерл.

К слову, некоторые исследователи полагают, что брайниклы могли сыграть важную роль в формировании жизни на Земле. Предполагается, что отказ от соли из морского льда мог создать условия, которые стали совместимы с происхождением жизни.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.