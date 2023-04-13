Удар молнии создал неизвестный на Земле минерал: что выяснили ученые

Новый вид минерала образовался после того, как молния попала в дерево в штате Флорида, США.

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Удары сильных молний могут оплавлять горные породы, в частности кремнезем, песок или кварц, основу которых составляет диоксид кремния. В результате образуются такие минералы, как фульгуриты. После изучения одного из таких фульгуритов, американские ученые открыли абсолютно новый, неизвестный на Земле тип минералов, пишет New Atlas.

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Во время сильной грозы, молния попала в дерево в одном из городков в штате Флорида, США. В результате этого удара почва и песок вокруг дерева сразу же оплавились и получился фульгурит. Местные жители продали этот минерал для исследований ученым из Университета Южной Флориды.

Фульгуриты образуются после сильных ударов молний и обладают необычными химическими реакциями, которые происходят в результате влияния огромной энергии удара молнии. Поэтому их исследование иногда приводит к неожиданным открытиям. Так произошло и в этот раз. Во время анализа полученного фульгурита ученые обнаружили абсолютно новый минерал, который никогда не встречали на Земле, и он может быть представителем абсолютно нового класса минералов.

Во время анализа полученного фульгурита ученые обнаружили абсолютно новый минерал, который никогда не встречали на Земле, и он может быть представителем абсолютно нового класса минералов Фото: New Atlas

По словам Мэтью Пасека из Университета Южной Флориды, ученым удалось обнаружить необычную новую форму фосфита кальция, который представляет собой кристаллы. По словам ученых, похожие минералы можно обнаружить в космосе, в частности их находили в метеоритах, но еще не было свидетельств существования этих кристаллов на Земле.

Детальное изучение фульгурита позволило ученым понять, как образовался новый, неизвестный минерал. По их словам, большое количество железа накапливается возле корней деревьев во влажных регионах Земли, в частности, таким и является Флорида. Сильный удар молнии вызвал плавление этого железа, и оно смешалось с расплавленным песком, основу которого составляет диоксид кремния. В это же время сгорел и углерод в самой древесине. В конце концов все вышеуказанные составляющие подверглись химической реакции, в результате которой образовался фульгурит и новый минерал внутри этого фульгурита.

Ученые попробовали создать этот новый минерал в лабораторных условиях, но не смогли этого сделать. По словам Пасека, для создания этого минерала нужно особенные условия. Например, если его подвергать действию высоких температур слишком долго, то он превратится в минерал, схожий с теми, которые находили в метеоритах.

Американские ученые хотят продолжать изучение нового минерала, чтобы точно сказать является ли он абсолютно новым, неизвестным минералом. Это необходимо, чтобы можно было официально заявить об открытии.

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