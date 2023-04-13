Удар блискавки створив невідомий на Землі мінерал: що з'ясували вчені

Новий вид мінералу утворився після того, як блискавка поцілила в дерево у штаті Флорида, що в США.

Related video

Удари сильних блискавок можуть оплавляти гірські породи, зокрема кремнезем, пісок чи кварц, основу яких становить діоксид кремнію. В результаті утворюються такі мінерали як фульгурити. Після вивчення одного з таких фульгуритів американські вчені відкрили абсолютно новий, невідомий на Землі тип мінералів, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час сильної грози блискавка поцілила у дерево в одному з містечок у штаті Флорида, що в США. Унаслідок цього удару ґрунт і пісок навколо дерева відразу ж оплавилися, і вийшов фульгурит. Місцеві жителі продали цей мінерал для досліджень ученим із Університету Південної Флориди.

Фульгурити утворюються після сильних ударів блискавок і мають незвичайні хімічні реакції, які відбуваються внаслідок впливу величезної енергії удару блискавки. Тому їхнє дослідження іноді призводить до несподіваних відкриттів. Так сталося й цього разу. Під час аналізу отриманого фульгуриту вчені виявили абсолютно новий мінерал, який ніколи не зустрічали на Землі, і він може бути представником нового класу мінералів.

Під час аналізу отриманого фульгуриту вчені виявили абсолютно новий мінерал, який ніколи не зустрічали на Землі, і він може бути представником нового класу мінералів Фото: New Atlas

За словами Метью Пасека з Університету Південної Флориди, ученим вдалося виявити незвичайну нову форму фосфіту кальцію, який є кристалами. За словами вчених, схожі мінерали можна виявити в космосі, зокрема, їх знаходили в метеоритах, але ще не було свідчень існування цих кристалів на Землі.

Детальне вивчення фульгуриту дозволило вченим зрозуміти, як утворився новий, невідомий мінерал. За їхніми словами, велика кількість заліза накопичується біля коріння дерев у вологих регіонах Землі, зокрема, таким є Флорида. Сильний удар блискавки викликав плавлення цього заліза, і він змішався з розплавленим піском, основу якого становить діоксид кремнію. В цей час згорів і вуглець у самій деревині. Зрештою, всі вищевказані складові зазнали хімічної реакції, у результаті якої утворився фульгурит і новий мінерал усередині цього фульгуриту.

Вчені спробували створити цей новий мінерал у лабораторних умовах, але не змогли цього зробити. За словами Пасека, для створення цього мінералу потрібні особливі умови. Наприклад, якщо його піддавати дії високих температур надто довго, то він перетвориться на мінерал, схожий на ті, які знаходили в метеоритах.

Американські вчені хочуть продовжувати вивчення нового мінералу, щоб точно сказати, чи є він абсолютно новим, невідомим мінералом. Це необхідно, щоби можна було офіційно заявити про відкриття.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, скільки насправді існує агрегатних станів речовини та які вони бувають. Крім відомих трьох агрегатних станів, рідкого, твердого та газоподібного, існує ще не менше 10 станів, і деякі з них мають дуже незвичайні властивості.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, які мінерали на Землі є рідкісними. Виявляється, найрідкіснішим мінералом є дорогоцінний камінь.