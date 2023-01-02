Учені розповіли, який мінерал є найрідкіснішим на Землі

На Землі існує 2 рідкісні мінерали, і їх вперше помітили в М'янмі.

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Різні мінерали можна знайти по всій нашій планеті. Згідно з науковим визначенням, це елементи, що зустрічаються в природі, або хімічні сполуки, які є неорганічними, тобто не містять вуглецю. Кожен тип мінералу має особливу структуру й унікальний хімічний склад. Форма кристалів мінералу, а також інші його фізичні властивості можуть змінюватись. Найпоширенішим на Землі мінералом вважається кварц, але який мінерал можна вважати найрідкіснішим? Про це виданню Live Science розповів вчений Джордж Россман із Каліфорнійського технологічного інституту.

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Найрідкісніший мінерал на Землі

Отже, найрідкіснішим мінералом у світі, визнаним таким у 2015 році Міжнародною мінералогічною асоціацією, є кіавтуїт. На сьогодні відомий лише один кристал цього мінералу, який знайшли у М'янмі. Це невеликий мінерал, вагою 1,6 каратів, який являє собою темно-жовтогарячий дорогоцінний камінь.

Але про цей мінерал ученим досі відомо дуже мало, тому більш поширеним і другим рідкісним мінералом у світі вважається пейніт. До речі, саме його внесено до Книги рекордів Гіннеса як найрідкісніший мінерал на Землі.

[ + – ] Єдиний зразок мінералу кіавтуїт на Землі Фото: dino

Пейніт є темно-червоним мінералом із додаванням рожевого кольору, який зараз знайти легше, ніж раніше. Проте цей мінерал усе ще вважається дуже рідкісним, а його хімічна структура робить його чимось на кшталт наукової загадки.

Уперше пейніт помітив британський мінералог Артур Пейн, який займався колекціонуванням дорогоцінного каміння. Учений придбав на початку 50-х років минулого століття два кристали в М'янмі й думав, що це були рубіни, якими славиться цей регіон. Згодом з'ясувалося, що новий мінерал, який отримав назву на прізвище Пейна, дуже рідкісний. Тільки в 1979 році в М'янмі було виявлено ще один зразок пейніту і до 2001 року ці три кристали були єдиними відомими зразками пейніту у світі.

Завдяки ретельним дослідженням, Джордж Россман уперше точно визначив, з яких елементів складається пейніт. Россман також виявив помилку у хімічному складі, який спочатку визначили вчені з Британського музею, котрим Пейн передав на зберігання перші виявлені зразки пейніту ще в 50-х роках. Хоча вчені правильно ідентифікували алюміній, бор, кальцій і кисень, але елемент цирконій там був відсутній.

[ + – ] Пейніт є темно-червоним мінералом із додаванням рожевого кольору, який зараз знайти легше, ніж раніше. Проте цей мінерал усе ще вважається дуже рідкісним, а його хімічна структура робить його чимось на кшталт наукової загадки Фото: dino

Також, за словами Россмана, він уперше з'ясував, що надає пейніту червоного відтінку. З'ясувалося, що схожим на рубін пейніт робить невелика кількість ванадію та хрому в його складі.

Чому пейніт такий рідкісний?

"Цей мінерал дуже рідкісний тому, що його можна знайти тільки в М'янмі, але ще за цим стоїть і спосіб його формування. Пейніт належить до мінералів, які називаються боратами, тобто він містить бор. Але в ньому присутній і цирконій. Як відомо, бор погано поєднується з цирконієм. Тобто пейніт — єдиний мінерал у природі, в якому ці дві речовини з'єднані разом", — каже Россман.

За словами вченого, причина такого незвичайного явища досі залишається загадкою.

"Наскільки мені відомо, ніхто не проводив серйозних досліджень про те, що потрібно для утворення пейніту. Я не знаю жодної спроби синтезувати його в лабораторії", — каже Россман.

[ + – ] Найбільш поширеним і другим рідкістю мінералом у світі вважається пейніт. До речі, саме його внесено до Книги рекордів Гіннеса як найрідкіснішого мінералу на Землі Фото: Wikipedia

Чому найрідкісніший мінерал знайшли саме у М'янмі?

У Россмана є одне припущення, чому найрідкісніші у світі мінерали, кіавтуїт і пейніт, були знайдені саме в М'янмі, як і більшість дорогоцінного каміння.

Коли приблизно 180 млн років тому давній суперконтинент Гондвана почав розпадатися на частини, то сучасна Індія поповзла на північ і зіткнулася з тим, що зараз є Південною Азією. Тиск і тепло від зіткнення утворили скарбницю гірських порід, більшість з яких є дорогоцінним камінням. А бор, який є в пейніті й інших боратних мінералах, можливо, потрапив із мілководних морів навколо новоствореного масиву суші", — вважає Россман.

За словами Россмана, пейніт, який використовують для створення дорогих прикрас, справді важко знайти. До речі, його вартість сягає 60 тисяч доларів за карат. Після 2005 року цей мінерал почали знаходити частіше, але все ж таки його кількість у світі залишається незначною.

Нагадуємо, що китайські вчені знайшли на Місяці новий мінерал і про його особливості вже писав Фокус.

Також вчені виявили новий мінерал глибоко у мантії Землі, про що вже докладно писав Фокус.

Ще два нових мінерали вченим вдалося виявити завдяки тому, що на Землю впав величезний метеорит, як писав Фокус.