Китайці виявили новий мінерал на Місяці, який може стати джерелом енергії: що відомо

Китай оголосив після цього відкриття про запуск ще трьох космічних апаратів на Місяць.

Китайські вчені оголосили про те, що вони виявили новий мінерал у гірських породах, доставлених на Землю в межах місії "Чан'е-5" ще у 2020 році. Цей мінерал отримав назву чангезіт-(Y) на честь китайської богині Місяця Чан'е. На її честь назвали й серію місій Китаю, пише Business Insider.

Китайські вчені виявили новий мінерал у місячних породах, який є шостим подібним мінералом на супутнику Землі, який знайшли люди. Так Китай став третьою країною, яка зробила подібне відкриття.

Відомо, що це фосфатний мінерал, схожий на безбарвний кристал, і містить ізотоп гелій-3, який розглядається як потенційне джерело енергії в майбутньому. Новий мінерал під назвою чангезіт-(Y) витягли зч зразків місячного ґрунту, який доставив на Землю китайський космічний апарат у межах місії з дослідження Місяця "Чан'е-5" ще 2020 року.

Відразу після оголошення про нове відкриття Китайське національне космічне управління заявило, що воно отримало дозвіл від уряду КНР на організацію трьох нових безпілотних місій на Місяць протягом найближчих 10 років.

Відкриття нового місячного мінералу та нові китайські місії на Місяць можуть чинити більший тиск на США, щоб американці активізували свої зусилля щодо освоєння Місяця. Особливо у світлі останніх подій, коли запуск місії Artemis 1 був відкладений через технічні проблеми з ракетою-носієм. Але, як уже писав Фокус, у NASA заявили, що усунули всі проблеми та назвали дату нового запуску космічної ракети SLS — 23 або 27 вересня цього року.

В останні роки в Китаю збільшились космічні амбіції. Скоро КНР завершить складання своєї космічної станції, на Місяць відправили кілька місій, і ця країна має плани не тільки на супутник Землі, а й на Марс. Тому Китай входить у пряму конкуренцію зі США в космосі.

Обидві країни хочуть не лише досліджувати Місяць, а й видобувати там корисні цінні ресурси. І це може спричинити черговий виток напруженості між США та Китаєм. Нові китайські місії націлені на дослідження Південного полюса Місяця, але там же NASA планує висадку своїх перших у 21 столітті астронавтів і обладнання першої місячної бази.

Китай також планує побудувати свою базу на Місяці вже до 2035 року, і Фокус писав про те, що нещодавно вчені представили перший проєкт цієї споруди.