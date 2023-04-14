Надвигается мегаземлетрясение: его спровоцирует 965-километровая трещина в Тихом океане

Исследователи предупреждают, что дыра в линии разлома у побережья США может спровоцировать катастрофическое 9-бальное землетрясение.

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В 80 километрах от береговой линии Орегона, на границе падающего разлома, известного как зона субдукции Каскадия, расположилось отверстие, извергающее горячую жидкость. 965-километровая трещина в Тихом океане простирается от Северной Калифорнии до Канады, а дыра в ней была впервые обнаружена в 2015 году, пишет Daily Mail.

Новый анализ исследователей из Вашингтонского университета (UW) предполагает, что эта геологическая особенность способна вызвать 9-бальное землетрясение в Тихом океане, которое уничтожит города на северо-западе США.

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Исследователи полагают, что жидкость, которая сейчас вытекает из разлома, по сути, является своеобразной смазкой, позволяющей плитам двигаться плавно, однако ее потеря может вызвать "разрушительное землетрясение".

Команда описывает дыру как горячий источник, названный в честь древнегреческого оракула, который пророчествовал с помощью изменяющих сознание газов, исходящих из горячего источника, "Пифийский оазис".

Ученые заявили, что это первое известное место такого рода Фото: University of Washington

По словам соавтора исследования адъюнкт-профессор океанографии Университета Вашингтона, который изучает геологию морского дна, Эвана Соломона, найти источник низкосоленой, высокотемпературной, богатой минералами воды, текущей со дна океана на глубине около 1000 метров ниже поверхности у побережья Орегона, казалось такой же "галлюцинацией", именно поэтому ученые выбрали такое название.

Известно, что дыра была обнаружена роботом-водолазом — тогда изображение сонара показали удивительные пузыри, которые поднимались со дна моря. Позже исследователи обнаружили, что жидкость исходила из линии границы плиты и казалась более теплой, чем окружающая среда.

Тогда исследователи подробнее изучили находку и обнаружили, что пузырьки не были просто метаном, а скорее водой, которая выходила из морского дна, действуя по принципу пожарного шланга. Дальнейшие исследования показали, что эта жидкость была на 16 градусов по Фаренгейту теплее, чем окружающая вода, и исходила из зоны субдукции Каскадия, где как известно температура варьируется от 300 до 500 градусов по Фаренгейту.

Дыра, извергающая горячую жидкость, находится в 50 милях от побережья Орегона Фото: Science advances

Авторы исследования отмечают, что подобная потеря воды через сдвиговые разломы играет крайне важную роль, так как она снижает давление жидкостями между частицами отложений, что в свою очередь увеличивает трение между континентальными и океаническими плитами.

Отметим, что зона субдукции Каскадия представляет собой область столкновения двух тектонических плит. Известно, что подобные зоны субдукции, где одна плита скользит по другой, способны вызывать самые смертоносные и масштабные землетрясения в мире. Одним из ярких примеров является землетрясение Тохоку 2011 года в Японии, которое унесло жизни около 20 тысяч человек.

Ученые отмечают, что среди прочих зон субдукции Каскадия считается крайне тихой, однако ее нельзя назвать полностью бездействующей. По словам соавтора исследования, профессора океанографии Университета Вашингтона, Деборы Келли, "Оазис Пафия" представляет собой редкое окно в процессы, которые происходят глубоко на дне океана, а его химический состав предполагает, что жидкость выступает из-под границы плиты. В результате ученые предупреждают, что из-за потери этой жидкости в Тихом океане может произойти одно из самых сильных землетрясений в мире.

Ранее Фокус писал о том, что в Колумбии просыпается один из самых смертоносных вулканов на Земле.