Насувається мегаземлетрус: його спровокує 965-кілометрова тріщина у Тихому океані

Дослідники попереджають, що діра в лінії розлому біля узбережжя США може спровокувати катастрофічний 9-бальний землетрус.

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За 80 кілометрів від берегової лінії Орегону, на межі розлому, що падає, відомого як зона субдукції Каскадія, розташувався отвір, що вивергає гарячу рідину. 965-кілометрова тріщина в Тихому океані тягнеться від Північної Каліфорнії до Канади, а діра у ній вперше була виявлена у 2015 році, пише Daily Mail.

Новий аналіз дослідників із Вашингтонського університету (UW) передбачає, що ця геологічна особливість здатна викликати 9-бальний землетрус у Тихому океані, який знищить міста на північному заході США.

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Дослідники вважають, що рідина, яка зараз витікає з розлому, по суті є своєрідним мастилом, що дозволяє плитам рухатися плавно, проте її втрата може спричинити "руйнівний землетрус".

Команда описує діру як гаряче джерело, назване "Піфійський оазис" на честь давньогрецького оракула, який пророкував за допомогою газів, що змінюють свідомість, що виходять з гарячого джерела.

Вчені заявили, що це перше відоме місце такого роду Фото: University of Washington

За словами співавтора дослідження ад'юнкт-професора океанографії Університету Вашингтона, який вивчає геологію морського дна, Евана Соломона, знайти джерело низькосоленої, високотемпературної, багатої мінералами води, що тече з дна океану на глибині близько 1000 метрів нижче поверхні біля узбережжя Орегону, здавалося такою ж саме тому вчені обрали таку назву.

Відомо, що діра була виявлена роботом-водолазом — тоді зображення сонара показали дивовижні бульбашки, що здіймалися з дна моря. Пізніше дослідники виявили, що рідина виходила з лінії кордону плити й здавалася теплішою, ніж довкілля.

Тоді дослідники докладніше вивчили знахідку та виявили, що бульбашки не були просто метаном, а скоріше водою, яка виходила з морського дна, діючи за принципом пожежного шланга. Подальші дослідження показали, що ця рідина була на 16 градусів за Фаренгейтом тепліше, ніж навколишня вода, і виходила із зони субдукції Каскадія, де, як відомо, температура варіюється від 300 до 500 градусів за Фаренгейтом.

Діра, що вивергає гарячу рідину, знаходиться за 50 миль від узбережжя Орегона. Фото: Science advances

Автори дослідження зазначають, що подібна втрата води через зсувні розломи відіграє вкрай важливу роль, оскільки вона знижує тиск рідинами між частинками відкладень, що збільшує тертя між континентальними та океанічними плитами.

Зазначимо, що зона субдукції Каскадія є область зіткнення двох тектонічних плит. Відомо, що подібні зони субдукції, де одна плита ковзає по іншій, здатні викликати смертоносні й масштабні землетруси у світі. Одним із яскравих прикладів є землетрус Тохоку 2011 року в Японії, який забрав життя близько 20 тисяч людей.

Вчені відзначають, що серед інших зон субдукції Каскадія вважається вкрай тихою, проте її не можна назвати абсолютно бездіяльною. За словами співавторки дослідження, професорки океанографії Університету Вашингтона, Дебори Келлі, "Оазис Пафія" є рідкісним вікном у процеси, що відбуваються глибоко на дні океану, а його хімічний склад передбачає, що рідина виступає з-під кордону плити. В результаті вчені попереджають, що через втрату цієї рідини в Тихому океані може статися один із найсильніших землетрусів у світі.

Раніше Фокус писав про те, що в Колумбії прокидається один із найбільш смертоносних вулканів на Землі.