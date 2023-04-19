Новый этап борьбы с диабетом. Наночастицы открыли эффективный и сбалансированный путь для доставки инсулина

Будущее доставки инсулина для пациентов с диабетом 1 типа может заключаться в носимых небольших устройствах, благодаря передовой системе высвобождения инсулина с использованием биосовместимых липидных наночастиц.

Related video

Диабетики 1 типа каждый день ходят по натянутому канату, балансируя между потреблением инсулина и уровнем глюкозы в крови. Слишком много – и они рискуют упасть в гипогликемию; слишком мало – и они взлетают в гипергликемию. Но на горизонте забрезжила надежда в виде революционной саморегулирующейся системы доставки инсулина на основе наночастиц, пишет New Atlas.

В Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Диабет 1 типа – это сложное аутоиммунное заболевание, при котором организм ошибочно атакует собственные клетки, вырабатывающие инсулин, что приводит к недостаточной выработке инсулина. Хотя точные причины заболевания все еще окутаны тайной, ученые подозревают, что в этом виноваты генетика и некоторые вирусы.

Лечение диабета 1 типа – сложная задача, требующая тщательного контроля уровня глюкозы в крови и введения инсулина с помощью инъекций или помпы. Гипогликемия и гипергликемия – серьезные проблемы, которые могут привести к опасным для жизни осложнениям, поэтому держать уровень глюкозы под контролем жизненно важно. В некоторых случаях в дополнение к инсулину быстрого действия используется инсулин замедленного действия.

Наночастицы произвели революцию в лекарственной и генной терапии, и теперь исследователи из Китая разработали новый тип наночастиц, которые могут высвобождать инсулин в зависимости от уровня глюкозы.

Существующие системы доставки инсулина, в которых используются полимеры, содержащие глюкозооксидазу, имеют ограничения из-за непостоянного молекулярного веса и потенциальной токсичности. Китайская команда выбрала более перспективное решение: биосовместимые липидные наночастицы.

Липидные наночастицы имеют однородную структуру и уже используются в качестве носителей лекарств. Для создания системы доставки инсулина исследователи модифицировали поверхность наночастиц, придав им положительный заряд, который затем может связываться с отрицательно заряженными молекулами инсулина.

Исследования на животных показали, что при нормальном уровне глюкозы инсулин высвобождается медленно. Но когда уровень глюкозы повышался, липиды в наночастицах вступали в реакцию с глюкозой, что приводило к значительному увеличению высвобождения инсулина.

После введения мышам-диабетикам инсулина на основе наночастиц исследователи наблюдали, как уровень глюкозы в их крови снижался до нормального уровня со скоростью, аналогичной здоровым мышам, и этот эффект сохранялся в течение шести часов.

Исследователи надеются, что эта система доставки инсулина, реагирующая на глюкозу, в будущем может быть включена в носимые устройства, что позволит больным диабетом 1 типа легче и точнее контролировать уровень глюкозы в крови.

Ранее Фокус писал о том, что диабет значительно молодеет. Распространенность диабета выросла с 3% до 4,1%.