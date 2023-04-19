101 способ умереть. Список самых опасных челленджей из соцсетей, которые убивают детей

То, что начиналось как забавные инициативы, повышающие осведомленность, теперь приводит к гибели подростков.

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Недавняя смерть 13-летнего подростка вновь подняла вопрос о том, что вызовы в социальных сетях в действительности могут быть опасными для детей и привести к ужасным последствиям. Известно, что Джейкоб Стивенс из Колумбуса (Огайо, США) проглотил более 12 таблеток Бенадрила, а его друзья находились рядом, чтобы снять, что же с ним произойдет, пишет Daily Mail.

После приема лекарств тело мальчика начало сдаваться уже в течение нескольких минут, через несколько часов органы начали отключаться один за другим, а перестал реагировать и мозг. В конце концов после 6 дней искусственной вентиляции подросток умер. Отметим, что мальчик стал жертвой известной вирусной смертельной игры в TikTok под названием Benadryl Challenge, которая предположительно должна вызывать галлюцинации.

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Исследователи отмечают, то, что изначально задумывалось как забавная инициатива, повышающая осведомленность о хронических заболеваниях, например, Ice Bucket Challenge, теперь стало смертоносными вызовами. Известно, что в одном из подобных челленджей, Blackout Challenge, подростки удушают себя с помощью ремня, веревки или другого предмета. Когда этот вызов только появился, он унес жизни более 80 человек, еще 15 погибли в прошлом году.

По словам доктора медицинских наук, врача-токсиколога Национального столичного токсикологического центра Келли Деборы Джонсон-Арбор, большинство людей принимают участие в этих испытаниях, потому что это дает им чувство сопричастности и даже в какой-то мере известности. Подростки же чаще вовлечены в эти опасные игры из-за того, что молодые люди особенно ищут признание, а это подразумевает и признание в социальных сетях.

Вот несколько самых опасных вызовов, которые существуют в социальных сетях и уносят жизни людей.

Вызов затемнения

Его также называют "удушающей игрой" или "вызовом обморока". Предполагается, что участник должен намеренно ограничить свое дыхание с помощью ремня или веревки.

По данным исследователей он восходит к 2008 году, когда в результате этого вызова погибли 82 человека. К сожалению, сегодня этот вызов получил вторую жизнь и вновь стал популярным. Только за прошедшие 1,5 года данный вызов из социальных сетей привел к смерти 15 детей в возрасте до 12 лет, еще пятерым было от 13 до 14 лет.

Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали признаки, которые могут указывать на то, что ребенок участвовал в данном челлендже:

налитые кровью глаза;

следы на шее;

сильные головные боли;

чувство дезориентации.

Киа Челлендж

Этот вызов появился в 2021 году и привел к резкому повышению количества угонов автомобилей Kia и Hyundai. Пользователям показали, как угнать некоторые модели авто этих марок, сняв пластиковый кожух под рулевой колонкой и используя USB-кабель.

В результате возросло не только количество угонов, жертвами этого вызова также стали дети, которые слишком малы, чтобы водить авто, однако приняли вызов из социальных сетей. В результате подростки погибали или попадали в ДТП.

"Крушитель черепов"

Этот вызов появился в 2020 году и предполагает наличие трех участников, двое из которых бьют ничего не подозревающую жертву по ногам, чтобы она упала и ударилась головой, отсюда и название челленджа.

Не трудно догадаться, что подобные трюки могут быть опасны для здоровья, а популяризация этого вызова лишь привела к увеличению серьезных травм и смертей в США и Великобритании. Впервые вызов появился в Испании, когда двое студентов сняли видео, однако позже он разлетелся по всему земному шару. В результате в некоторых странах челленджи закончились смертью третьего участника, а двум другим — предъявили обвинения.

Вызов дезинфицирующего средства для рук

Предполагается, что он был впервые брошен в 2020 году и с тех пор набрал более 60 миллионов просмотрев в TikTok. Кроме того, известно, что он связан с четырьмя смертельными случаями и 6 приступами в 2020 году.

Не сложно догадаться, что данный вызов предполагает, что человеку необходим выпить средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, что в последствии приводит к отравлению метанолом. Медики отмечают, что, как правило, жертвами этого вызова становились люди в возрасте от 21 до 65 лет.

Бенадрил вызов

Этот вызов предполагает прием большого количества лекарства от аллергии, которое отпускается без рецепта и, как предполагается, должно вызывать галлюцинации. Исследователи отмечают, что передозировка этим лекарством может оказаться смертельной, как это произошло в случае 13-летнего Джейкоба Стивенса, который умер от передозировки.

Ученые провели тематическое исследование и пришли к выводу, что у жертвы не было никаких признаков медицинских или психических заболеваний, которые могли бы привести к суицидальным мыслям. Исследователи заключили, что смерть подростка является несчастным случаем.

По словам Джонсон-Арбор, употребление любых препаратов, даже если они отпускаются без рецепта потенциально могут быть опасными, а потому ученые настоятельно рекомендуют не подвергать свою жизнь опасности в погоне за признание в социальных сетях.

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