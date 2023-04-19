101 спосіб померти. Список найнебезпечніших челенджів із соцмереж, які вбивають дітей

Те, що починалося як кумедні ініціативи, що підвищують обізнаність, тепер призводить до загибелі підлітків.

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Нещодавня смерть 13-річного підлітка знову порушила питання про те, що виклики в соціальних мережах насправді можуть бути небезпечними для дітей та призвести до жахливих наслідків. Відомо, що Джейкоб Стівенс з Колумбуса (Огайо, США) проковтнув понад 12 таблеток Бенадріла, а його друзі знаходилися поряд, щоб зняти, що ж із ним станеться, пише Daily Mail.

Після приймання ліків тіло хлопчика почало здаватися вже протягом кількох хвилин, за кілька годин органи почали відключатися один за одним, а згодом перестав реагувати й мозок. Зрештою, після 6 днів штучної вентиляції підліток помер. Зазначимо, що хлопчик став жертвою відомої вірусної смертельної гри в TikTok під назвою Benadryl Challenge, яка, ймовірно, повинна викликати галюцинації.

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Дослідники відзначають, те, що спочатку замислювалося як кумедна ініціатива, що підвищує поінформованість про хронічні захворювання, наприклад, Ice Bucket Challenge, тепер стало смертоносними викликами. Відомо, що в одному з подібних челленджів, Blackout Challenge, підлітки задушують себе за допомогою ременя, мотузки чи іншого предмета. Коли цей виклик тільки з'явився, він забрав життя понад 80 людей, ще 15 загинули минулого року.

За словами докторки медичних наук, лікарки-токсикологині Національного столичного токсикологічного центру Келлі Дебори Джонсон-Арбор, більшість людей беруть участь у цих випробуваннях, бо це дає їм почуття причетності та навіть певною мірою популярності. Підлітки частіше залучені в ці небезпечні ігри через те, що молоді люди особливо шукають визнання, а це передбачає і визнання в соціальних мережах.

Ось кілька найнебезпечніших викликів, які існують у соціальних мережах та забирають життя людей.

Виклик затемнення

Його також називають "задушливою грою" або "викликом непритомності". Передбачається, що учасник має навмисно обмежити своє дихання за допомогою ременя чи мотузки.

За даними дослідників, він сходить до 2008 року, коли в результаті цього виклику загинули 82 людини. На жаль, сьогодні цей виклик отримав друге життя та знову став популярним. Тільки за минулі 1,5 року цей виклик із соціальних мереж призвів до смерті 15 дітей віком до 12 років, ще п'ятьом було від 13 до 14 років.

Центри з контролю та профілактики захворювань назвали ознаки, які можуть вказувати на те, що дитина брала участь у даному челленджі:

налиті кров'ю очі;

сліди на шиї;

сильний головний біль;

почуття дезорієнтації.

Кіа челлендж

Цей виклик з'явився у 2021 році й призвів до різкого підвищення кількості викрадень автомобілів Kia та Hyundai. Користувачам показали, як викрасти деякі моделі авто цих марок, знявши пластиковий кожух під кермовим стовпчиком і використовуючи USB-кабель.

Врешті решт зросла не лише кількість викрадень, жертвами цього виклику також стали діти, які надто малі, щоб керувати авто, однак прийняли виклик із соціальних мереж. Внаслідок цього підлітки гинули або потрапляли в ДТП.

"Крушитель черепів"

Цей виклик з'явився у 2020 році й передбачає наявність трьох учасників, двоє з яких б'ють жертву по ногах, що нічого не підозрює, щоб вона впала і вдарилася головою, звідси й назва челленджа.

Не важко здогадатися, що подібні трюки можуть бути небезпечними для здоров'я, а популяризація цього виклику лише призвела до збільшення серйозних травм та смертей у США та Великій Британії. Вперше виклик з'явився в Іспанії, коли двоє студентів зняли відео, проте пізніше він розлетівся по всій земній кулі. У результаті в деяких країнах челленджі закінчилися смертю третього учасника, а двом іншим висунули звинувачення.

Виклик з засобом для дезінфекції рук

Передбачається, що він був вперше кинутий у 2020 році й з того часу набрав понад 60 мільйонів, переглянувши TikTok. Крім того, відомо, що він пов'язаний із чотирма смертельними випадками та 6 нападами у 2020 році.

Не складно здогадатися, що цей виклик передбачає, що людині необхідно випити засіб для дезінфекції рук на спиртовій основі, що згодом призводить до отруєння метанолом. Медики зазначають, що зазвичай жертвами цього виклику ставали люди віком від 21 до 65 років.

Бенадріл виклик

Цей виклик передбачає прийом великої кількості ліків проти алергії, які відпускаються без рецепта і, як передбачається, мають викликати галюцинації. Дослідники зазначають, що передозування цими ліками може виявитися смертельним, як це сталося у разі 13-річного Джейкоба Стівенса, який помер від передозування.

Вчені провели тематичне дослідження і дійшли висновку, що жертва не мала жодних ознак медичних або психічних захворювань, які могли б призвести до суїцидальних думок. Дослідники зробили висновок, що смерть підлітка є нещасним випадком.

За словами Джонсон-Арбор, вживання будь-яких препаратів, навіть якщо вони відпускаються без рецепта потенційно можуть бути небезпечними, а тому вчені настійно рекомендують не наражати своє життя на небезпеку в гонитві за визнання в соціальних мережах.

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