Не только жир на боках. Ученые нашли скрытые угрозы, которые таит в себе употребление картошки фри

Новое исследование открывает пугающую связь излюбленной закуски и депрессии.

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Плохие новости для любителей фастфуда, в новом исследовании ученые обнаружили связь между потреблением картошки фри и тревогой или депрессией, пишет Futurism.

В общей сложности ученые проанализировали данные более 140 тысяч человек, собранные за 11 лет, потреблявших картошку фри. Значит ли это, что излюбленную закуску стоит полностью исключить из своего рациона? Пожалуй, нет. Во-первых, данные предварительны, во-вторых, взаимосвязь все еще не совсем понятна. Однако то, что жаренная пища оказывает на наш организм негативное влияние вовсе не новость.

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Китайские ученые изучили данные, предоставленные масштабной базой данных, которые содержали информацию о состоянии здоровья полумиллиона реципиентов из Великобритании. Проанализировав данные, ученые обнаружили, что потребление картофеля фри связано с:

12% увеличением риска тревоги;

7% увеличением риска депрессии.

Ученые полагают, что такой эффект может быть связан с химическим веществом, акриламидом, которое образуется в процессе жарки. Исследование показывают, что рыбки данио, которые подверглись воздействию этого вещества, демонстрировали то, что может считаться рыбьей версией тревоги и депрессии:

прятались в темных углах;

неохотно исследовали аквариумы;

изолировались от общения.

Несмотря на то, что результаты кажутся весьма интригующими, научное сообщество относится к ним с долей скептицизма. Во-первых, потому, что рыбки данио весьма отличаются от людей, во-вторых, корреляция не подразумевает причинно-следственной связи.

По словам специалиста по медицине образа жизни Коннектикута Дэвида Каца, результаты анализа человеческих данных в действительности указывают на то, что более высокое потребление жареной пищи может привести к более высокому уровню тревоги или развитию депрессии. Однако до сих пор непонятна причинно-следственная связь. Например, люди с более высоким уровнем тревоги или депрессией могут быть склонны потреблять более жирную пищу.

По словам соавтора исследования из Чжэцзянского университета Юй Чжана, нет необходимости полностью прекращать потреблять картошку фри. Однако, учитывая все факты, которые уже известны об эмоциональном переедании и других последствиях для здоровья человека от употребления жареной пищи, стоит ограничить потребление жареного картофеля.

Так или иначе исследователи отмечают, что общее качество диеты и выбор более полезных продуктов играют важное значение для здоровья человека, как физического, так и психологического.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, как действует на человека нездоровая пища и что с этим делать.