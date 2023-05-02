Нецензурные формы. У Ньюфаундленда появился айсберг необычного вида, который лишил Сеть сна (фото)

Изначально необычный 9-метровый айсберг фаллической формы заметили у берегов Канады, а затем его фото стало вирусным.

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Природа не перестает удивлять нас. На этот раз весьма удивленными оказались жители городка Дилдо, что на восточном побережье Ньюфаундленда (Канада). Поводом послужил айсберг, дрейфующий в заливе Консепшн-Бей, пишет Daily Mail.

Внимание местных жителей привлек 9-метровый айсберг фаллической формы, весьма напоминающий часть мужской анатомии. Местный фотограф Кен Претти успел сфотографировать этот удивительный кусок льда, а затем выставил его в Сеть. Стоит ли говорить, о том, что снимок айсберга удивительной формы тут же разлетелся по сети, собрав тысячи лайков и репостов.

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По словам самого Претти, с побережья было не совсем понятно, как именно выглядел айсберг. Однако фотограф использовал для снимков дрон и был весьма шокирован, заметив ее "нереальные формы".

Отметим, что многие пользователи в Сети усомнились в подлинности снимка, якобы фотограф использовал фотошоп или другую программу для искажения снимка. Однако сам Претти уверяет, "это было реально".

Фото айсберга фаллической формы было сделано в четверг, 27 апреля. Но по словам автора снимка, буквально через день выпуклая верхушка груды льда рухнула и его формы преобразились.

Пользователи Сети также создали множество мемов на тему фаллического айсберга: одни шутили, что в заливе скоро появится множество "маленьких айсбергов", другие потешались, что в айсберг "следует к зачатию".

Напомним, что в весенние месяцы мимо побережья Ньюфаундленда регулярно дрейфуют айсберги, отколовшиеся от ледяного щита Гренландии. Это зрелище привлекает множество туристов, которые приезжают сюда "в поисках айсбергов". Местные власти даже запустили специальную страницу, которая позволяет туристам и всем желающим отслеживать передвижение айсбергов.

Кроме того, это место привлекает и исследователей, ведь у них появляется возможность взять образцы воды, которая считается одной из самых чистых в мире. Эту воду также собирают и предприниматели, а затем она продается в Китае, Корее и Саудовской Аравии. Известно, что лишь в 2019 году "ледяные браконьеры" украли воды на колоссальные 9 тысяч долларов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали гигантский айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Антарктиды.