Последний секрет Hogwarts Legacy: игроки по ошибке нашли новое применение заклинанию (фото)

Заклинание Трансформации имеет скрытые возможности, которые весьма странные даже для мира волшебников.

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В игре Hogwarts Legacy игроки отыскали возможно, последний секрет, который нашли по чистой случайности, пишет GamingBible.

Множество секретов и потайных комнат было открыто в волшебном мире Гарри Поттера, которые находились как в стенах Хогвартса, так и за его пределами. Но видимо, самый последний секрет игры обнаружился по счастливому стечению обстоятельств. Также о нем можно с уверенностью сказать, что этот секрет достаточно странный даже для мира магии.

"Случайно обнаружилось, что заклинание Трансформации в Hogwarts Legacy может превращать обычных животных в предметы", — пишут пользователи Reddit.

В Hogwarts Legacy зверей можно превращать в предметы Фото: Reddit

Скриншоты из игры показывают, что олень под действием заклинания превращается в бочку, правда, неизвестно с каким содержанием.

По словам игроков, которые уже испытали заклинание, каждое животное можно превращаться в разного рода объекты.

"Попробуйте кроликов. Приятно, что у каждого животного есть уникальный объект, в который его можно превратить", — отметил пользователь Reddit FallenLeaf54.

И если речь зашла о популярных заклинаниях в Hogwarts Legacy, тогда первое место в этом списке точно займет заклинание Ревелио. Недавно разработчики сообщили, что данное заклинание было использовано игроками в Hogwarts Legacy не много ни мало, а 100 млрд раз. Отметим, что заклинание помогает игрокам увидеть скрытые в игре объекты, а также проходы и другие интересные секреты.

Напомним, Фокус составил самый полный гайд по всем двенадцати видам волшебных животных, которые обитают во вселенной Hogwarts Legacy.