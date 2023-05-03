Останній секрет Hogwarts Legacy: гравці помилково знайшли нове застосування заклинанню (фото)

Заклинання Трансформації має приховані можливості, які дуже дивні навіть для світу чарівників.

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У грі Hogwarts Legacy гравці відшукали можливо, останній секрет, який знайшли суто випадково, пише GamingBible.

Безліч секретів і потайних кімнат було відкрито в чарівному світі Гаррі Поттера, які були як у стінах Гоґвортсу, так і за його межами. Але мабуть, останній секрет гри знайшовся завдяки щасливому збігу обставин. Також про нього можна з упевненістю сказати, що цей секрет є досить дивним навіть для світу магії.

"Випадково виявилося, що заклинання трансформації в Hogwarts Legacy може перетворювати звичайних тварин на предмети", — пишуть користувачі Reddit.

У Hogwarts Legacy звірів можна перетворювати на предмети Фото: Reddit

Скриншоти з гри показують, що олень під дією заклинання перетворюється на бочку, щоправда, невідомо з яким змістом.

За словами гравців, які вже випробували заклинання, кожну тварину можна перетворити на різноманітні об'єкти.

"Спробуйте кроликів. Приємно, що кожна тварина має унікальний об'єкт, на який можна її перетворити", — зазначив користувач Reddit FallenLeaf54.

І якщо йдеться про популярні заклинання в Hogwarts Legacy, тоді перше місце в цьому списку точно займе заклинання Ревеліо. Нещодавно розробники повідомили, що це заклинання було використано гравцями в Hogwarts Legacy не багато-не мало, а 100 млрд разів. Зазначимо, що заклинання допомагає гравцям побачити приховані в грі об'єкти, а також проходи й інші цікаві секрети.

Нагадаємо, Фокус склав найповніший гайд за всіма дванадцятьма видами чарівних тварин, які мешкають у всесвіті Hogwarts Legacy.