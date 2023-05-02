Нюхлери та пушишки: де в Hogwarts Legacy мешкають фантастичні звірі і як їх зловити

Фокус склав найповніший гайд за всіма дванадцятьма видами чарівних тварин, які мешкають у всесвіті Hogwarts Legacy.

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Гра Hogwarts Legacy славиться не лише своїми зіллями та магічними дуелями, також у ній можна знайти цілий "зоопарк" чарівних звірів. Як відомо, розробники передбачили можливість колекціонувати дивовижних звірят, але спершу їх необхідно знайти та зловити.

У Hogwarts Legacy одне звірятко зустрічається тільки при проходженні місії, яка стає доступною ближче до кінця гри. Також є рідкісний звір, що ховається лише в одному місці на карті Hogwarts Legacy.

Усього в грі є 12 видів звірів, і Фокус розповість, де їх знайти.

Hogwarts Legacy: де знайти Місячного тельця (Mooncalf)

Кожен мисливець на фантастичних звірiв знає, що місячні тельці – дуже сором'язливі істоти, які рідко залишають свої укриття. Тіла у місячних тельців позбавлені навіть натяку на шерсть, а величезні очі-блюдця розташовані майже на маківці.

Відомо, що у всесвіті Гаррі Поттера місячні тельці люблять виконувати складні танці під світлом місяця у безлюдній місцевості. Після таких "гулянок" магли часто знаходять витоптані хитромудрі візерунки на полях.

Мiсячного тельця можна знайти на камінній станції "Логово місячного тельця", яка розташовується на північ від поля для квідичу.

Як знайти місячного тельця в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти болтрушайку (Jobberknoll)

Невеликі сині птахи спершу можуть здатися досить непомітними. Особливо якщо взяти до уваги те, що болтрушайки мовчать усе своє життя. Найяскравіша подія трапляється з ними, на жаль, тільки перед смертю.

За мить до своєї смерті птах вигукує все, що чув за все своє життя, але у зворотному порядку. Досвідчені чарівники звичайно ж знають, що пір'я болтрушайки необхідно при виготовленні сироватки правди та інших еліксирів, що впливають на пам'ять.

Мовчазну болтрушайку можна знайти праворуч від Північного болота Форда (North Ford Bog).

Як знайти болтрушайку в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти пушишку (Puffskein)

Пушишка, можливо, не дуже рідкісний звір у світі Гаррі Поттера, але однозначно входить до списку наймиліших створінь у Hogwarts Legacy. Звірятко має тулуб, схожий на кулю з довгим і м'яким хутром. Пушишка зовсім невибаглива у їжі та навіть не заперечує, коли її підкидають. Коли пушишка справді задоволена, вона починає тихенько муркотіти.

Основною відмінною рисою пушишки є її довгий і тонкий язик, яким звірятко досліджує світ навколо себе і не тільки. Кожному чарівнику відомо, що пушишки найбільше люблять поласувати соплями з носа чарівника.

У Hogwarts Legacy пушишику можна знайти на схід від Притулку Галки (Jackdaw's Tomb) – місце з основного квесту гри, де ви зустрічаєте привид злодія на ім'я Річард Галка.

Як знайти пушишку в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти фвупера (Fwooper)

Фвупер – це птах з дуже яскравим пір'ям, яке буває помаранчевого, рожевого, зеленого та жовтого кольорів. Через це пір'я пташки мають великий попит серед чарівників, які стежать за модою.

Але особливість фвупера не тільки в його "веселеньких" пір'їнках, але також у його співі. Пісня цієї пташки може звести з розуму, тому у всесвіті Гаррі Поттера її продають за наявності спеціального дозволу.

У Hogwarts Legacy фвупера можна знайти поруч із селом Кінбрідж, також неподалік браконьєри стали невеличким табором, у якому тримають у неволі кілька птахів.

Як знайти фвупера в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти жмира (Kneazle)

Жмир дуже нагадує невеликого лісового кота з плямистим хутром, а також левиним хвостом і великими вухами з пензликами на кінцях.

Звірятка відрізняються гострим розумом, харизматичним характером і навіть бувають агресивними. Але якщо ж вони прив'язуються до чарівників, тоді кращого домашнього улюбленця не знайти.

У всесвіті Гаррі Поттера жмири здатні відчувати нечистих на руку людей, а також завжди приводять свого чарівника додому, якщо той заблукав.

У Hogwarts Legacy лігво макухи знаходиться в самій південній частині карти на скелястому березі. Туди краще добиратися на мітлі.

Як знайти жмира в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти дромарога (Graphorn)

Дромарог трохи нагадує Ктулгу, в основному через його щупальцеподібні придатки замість пащі. Також звір може похвалитися сіро-ліловою мастю, гострими рогами та горбом на спині.

Відомо, що роги дромарога використовуються в цілому переліку дорогих зіль. Також дромарога дуже складно приховати від маглів, як і дракона, через те, що його шкіра непроникна для заклять.

Дромарог міг би цілком зійти за валізу без ручки, яку і тягти важко, і викинути шкода. Але у грі Hogwarts Legacy у нього особливе застосування – звіра можна використовувати як транспортний засіб.

У Hogwarts Legacy дромарога можна знайти під час проходження випробування Сан-Бакара. У цьому будинку спочатку необхідно перемогти дромарога, а потім використовувати його як скакуна.

Як знайти дромагора в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти нюхлера (Niffler)

Мабуть, це найвідоміше звірятко з циклу "Фантастичних тварин". Саме цей волохатий довгоносий звір постійно втравлював Ньюта Саламандера в неприємності.

Нюхлери люблять жити у норах, які розкопують своїми плоскими передніми лапами. Також вони вкрай ласі на все блискуче. Іноді гобліни намагаються приручити нюхлерів, щоб шукати скарби під землею.

У Hogwarts Legacy нюхлерів можна знайти у західній частині Забороненого лісу. Поряд із їхнім лігвищем знаходиться невеликий табір розбійників.

Як знайти нюхлера в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти дірінара (Diricawl)

Дірінар становить собою товстеньку пташечку, вкриту пухом. Птах міг би бути абсолютно непримітним, якби не одна його здатність. Дірінари вміють зникати просто на очах, розлітаючись невеликою хмаринкою пушинок, з'являючись уже в зовсім іншому місці.

У Hogwarts Legacy дірінара можна знайти праворуч від руїн Марунвіма.

Як знайти дірінара в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти велику пурпурову жабу (Giant Purple Toad)

Цей вид чарівних великих пурпурових жаб харчується мертвими мухами та комахами. Вони можуть похвалитися довгим та зеленим язиком. Більшість часу великі пурпурові жаби ховаються в темних місцях.

У Hogwarts Legacy великих пурпурових жаб можна знайти в норах по всій карті. Варто відзначити, що нори треба шукати поблизу тих місць, де найчастіше бувають гравці, проходячи основні квести.

Також знайти велику пурпурову жабу буде одним із завдань професора Ховін. У цьому випадку жаба буде відзначена на карті, вона перебуватиме в районі Північного болота Форда.

Як знайти велику пурпурову жабу в Гоґвортсі Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти гіпогрифа (Hippogriff)

Гіпогриф має тулуб, задні ноги та хвіст коня, а ось його передні лапи, крила та голова могли б належати орлу. Також звір має сталевого кольору дзьоб і величезні очі.

З ворогами гіпогриф розправляється не тільки за допомогою свого потужного дзьоба, але й гострих пазурів на передніх лапах. А ось не сподобатися гіпогрифу простіше простого.

Як відомо, чарівна тварина дуже тяжіє до церемоніалу. Вони не виносять грубості на свою адресу, а також зневажливого ставлення.

Як навчав на своїх уроках викладач догляду за магічними істотами Рубеус Хагрід, до гіпогрифу необхідно підходити особливим чином. До тварини потрібно наблизитися не поспішаючи та обов'язково вклонитися, дивлячись гіпогрифові прямо в очі. При цьому потрібно постаратися не моргати.

У Hogwarts Legacy гіпогрифа можна знайти під час проходження квесту "Високий замок". Це завдання можна отримати після розмови з Нетті, або Натсай Онай.

Як знайти гіпогрифа в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти фестралів (Thestral)

Фестрали належать до рідкісного виду чарівних істот, незвичайних навіть для всесвіту Гаррі Поттера. Особливість фестивалів у тому, що їх може бачити лише той, хто пізнав смерть. Інші чарівники не можуть побачити фестралів. Можливо, це і на краще, оскільки зовнішній вигляд у цих коней дуже демонічний.

Серед чарівників існує думка, що фестрали приносять нещастя всім, хто їх побачив, але це лише забобони, як у маглів з чорними кішками.

У Hogwarts Legacy знайти фестралів можна після того, як буде виконано квест Діка "Участь домового ельфа". Після цього ваш персонаж у грі отримає сову із повідомленням від вашого професора. Виявиться, що Дік знову просить вас про допомогу, але тепер у пошуку двох фестралів.

Як знайти фестралів у Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти фенікса (Phoenix)

Фенікс – птах з червоним пір'ям, розміром приблизно з лебедя. У фенікса чудовий золотий хвіст, а також золоті пазурі та дзьоб.

Відомо, що фенікси живуть практично нескінченно, тому що здатні регенерувати. Коли фенікс старіє і кволіє, він згоряє і відроджується з попелу у вигляді маленького пташеняти.

Птах дуже миролюбний і не схильний до хижацтва, він харчується виключно травами. Як і дірінари, фенікс здатний зникати та з'являтися зовсім в іншому місці.

Фенікс — пташка співуча, навіть його голос здатний надати мужності чистим духом і посіяти страх у серцях недостойних. Також сльози фенікса мають цілющу властивість.

У Hogwarts Legacy знайти фенікса буде складніше. Птаха неможливо знайти, вийшовши у відкритий світ гри, його можна роздобути в ході цілого ряду квестів, які можна знайти у домашнього ельфа Деека у Виручай-кімнаті.

Як знайти фенікса в Хогвартс Легасі: відео гайд

Hogwarts Legacy: де знайти єдинорога (Unicorn)

Єдинороги, у всесвіті Гаррі Поттера, мають перлову гриву, золоті копита та витий ріг на лобі. Зазвичай вони не дуже схильні до спілкування з людьми, але іноді дозволяють підійти до себе чарівницям.

Відомо, що єдинороги мають потужну чарівну силу. Наприклад, з волосся єдинорога виходять чудові серцевини для чарівних паличок або пов'язки для ран. Кров єдинорога може буквально повернути людину до життя. Ріг єдинорога використовується у зіллях через його неймовірну цілющу силу.

У грі Hogwarts Legacy єдинорога можна знайти тільки в Забороненому лісі, де одночасно з'являється лише один єдиноріг. Його буде дуже складно зловити, але справа піде швидше, коли ваш персонаж розблокує заклинання Arresto Momentum.

Як знайти єдинорогів у Хогвартс Легасі: відео гайд

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