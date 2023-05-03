Поставили Вселенную на паузу: крошечные черные дыры смогли запустить свой Большой взрыв

Новое исследование предполагает, что первичные черные дыры, имеющие крошечный размер, очень сильно повлияли на дальнейшую эволюцию космоса.

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Группа физиков представила свое новое исследование, в котором они предполагают, что самые первые черные дыры могли создать своеобразный Большой взрыв и таким образом наполнили раннюю Вселенную частицами и излучением, пишет Space.

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На данном этапе развития науки ученые считают, что все черные дыры, от самых маленьких, существующих в космосе, до гигантов в центрах галактик, появились одинаково: в результате смерти звезд. Но Стивен Хокинг предположил, что еще до появления звезд и конечно же до их смерти, существовали первичные черные дыры в самой ранней Вселенной.

Первичные черные дыры

Когда произошел Большой взрыв, то космос расширился буквально за секунду до невероятных размеров. Когда это стремительное расширение закончилось, то некоторые участки пространства могли случайно приобрести очень большую плотность и сжаться до таких размеров, что появились эти самые первичные черные дыры. И они заполнили весь космос.

Когда произошел Большой взрыв, то космос расширился буквально за секунду до невероятных размеров Фото: Futurism

Но ученые долгое время ищут эти первичные черные дыры и пока их поиск не увенчался успехом. Физики предположили, что любая крошечная черная дыра с массой больше, чем в 1000 тонн могла бы сильно повлиять на дальнейшее развитие Вселенной и космос не соответствовал бы тому, что мы о нем знаем.

Но в новом исследовании ученые предположили, что первичные черные дыры могут иметь массу намного меньшую, чем 1000 тонн и их появление хоть и сильно повлияло на эволюцию Вселенной, но не нарушает известных научных данных о космосе.

Излучение Хокинга

Считается, что черные дыры, как и любой другой космический объект также имеют свой срок жизни. Пусть и очень медленно, но они исчезают благодаря явлению, известному как излучение Хокинга. Авторы нового исследования считают, что крошечные первичные дыры исчезли очень быстро, буквально за несколько минут.

Авторы научной работы считают, что эти первичные черные дыры смогли оказать существенное влияние на космос даже за это непродолжительное время своей жизни. Скорее всего эти черные дыры даже задержали на некоторое время эволюцию Вселенной.

Считается, что черные дыры, как и любой другой космический объект также имеют свой срок жизни Фото: space.com

Первичные черные дыры остановили эволюцию космоса

Как известно, космос продолжает расширяться до сих пор, но период самого быстрого расширения закончился в самые первые секунды после Большого взрыва. После этого плотность материи и излучения значительно снизились из-за того, что вещество распространилось на огромные территории пространства.

Но физики считают, что первичные черные дыры могли остановить этот процесс. Когда они начали выпускать излучение Хокинга, то таким образом добавили дополнительно излучение в космос и таким образом плотность Вселенной оставалась статичной в течение нескольких минут.

То есть, эти несколько минут, пока Вселенная "стояла на паузе", первичные черные дыры внесли свою лепту в эволюцию космоса, но это не нарушило известной нам космической картины, считают ученые.

Первичные черные дыры внесли свою лепту в эволюцию космоса, но это не нарушило известной нам космической картины, считают ученые Фото: Getty

Темная материя и темная энергия

Они предполагают, что как раз в это время первичные черные дыры могли стать источником появления во Вселенной темной материи и темной энергии. Первая, как считается составляет большую часть массы космоса и позволяет галактикам быть тем, чем мы их знаем. Что касается темной энергии, то именно благодаря ей Вселенная продолжила свое, хотя и не такое быстрое, как в самом начале, расширение. Также ученые предположили, что именно благодаря маленьким первичным черным дырам в космосе существует больше обычной материи, чем антиматерии.

Физики считают, что эти маленькие первичные черные дыры можно обнаружить благодаря гравитационным волнам, которые являются рябью в ткани пространства-времени, и были выпущены этими объектами. Пока что нынешние гравитационно-волновые обсерватории не имеют достаточной чувствительности для их обнаружения. Но уже в ближайшем будущем появятся новые обсерватории, которые смогут это сделать, считают ученые.

Как уже писал Фокус, в NASA представили видеоролик, с помощью которого можно оценить истинный размер, даже самых больших черных дыр, известных астрономам.

Также Фокус писал о том, что ученые стали свидетелями самого яркого, самого энергичного и самого длительного процесса "поедания" звезды черной дырой.