Гаванский синдром. Ученые записали шум, который "сводил с ума" американских дипломатов на Кубе (видео)

Одни называют его массовой истерией, другие — считают новейшим оружием. Что же это на самом деле?

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Эта история берет свое начало в 2016 году в Гаване на Кубе, когда военнослужащие и сотрудники дипломатической службы США заявили о загадочных симптомах. Тогда речь шла о неком звуке, который вызывал головные боли и звон в ушах у людей, пишет IFLScience.

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С тех пор сотрудники США по всему миру время от времени сталкиваются с тем, что называют "гаванским синдромом". Однако исследователи до сих пор не понимали с чем может быть связано подобное состояние. Отметим, что данное состояние, как правило, сопровождается такими симптомами как:

головокружение;

шум в ушах;

боль в ушах;

когнитивная дисфункция;

головные боли.

Впрочем, исследователи отмечают, что у разных пациентов время от времени наблюдаются разные симптомы. Теперь официальный представитель США, бывший госслужащий, опубликовал запись странного звука, который, вероятно, может являться причиной возникновения гаванского синдрома. Исследователи отмечают, что данный звук может являться "побочным продуктом источника болезни", однако он не способен навредить слушателям.

Отметим, что некоторые чрезвычайно сложные случаи гаванского синдрома приводили к повреждению головного мозга, однако ученые до сих пор не знают, являлся ли синдром причиной развития этого состояния.

ВАЖНО. Прослушивание записи звука не наносит вреда, это побочный продукт

В новом исследовании 7 различных правительственных учреждений США рассмотрели более тысячи случаев "аномальных происшествий со здоровьем" в 90 разных странах. Все они пришли к выводу, что фактическая причина не ясна, однако это едва ли похоже на спланированную акцию третьего государства.

В данный момент существует несколько рабочих теорий. Во-первых, большинство случаев можно объяснить естественными причинами или стрессом, во-вторых. Синдром может быть вызван работой какого-то устройства, в-третьих, всему виной массовая истерия и шум, который издают насекомые.

Отметим, что существуют также диковинные теории о том, что виной всему диковинное "микроволновое" устройство, которое некая третья страна использует в качестве оружия против сотрудников США. Более того, приверженцы данной теории также ссылаются на российские исследования в области энергетического оружия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что человеческий мозг никогда не взрослеет по-настоящему.