Немного подсолить. Ученые рассказали удивительный трюк, как сделать кофе менее горьким

Большинство кофеманов предпочитает добавить утреннему кофе нотку сладости и сливочности. Не важно, будь то сахарная пудра, сироп фундука или коровье молоко — цель состоит в том, чтобы смягчить грубый, горький вкус кофе.

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Одна пикантная добавка может сделать кофе намного лучше. Согласно лайфхаку, который появился в социальных сетях, добавление небольшой щепотки соли к кофе может уменьшить горечь и обнаружить другие вкусы, что иначе просто теряются, пишет ScienceAlert.

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Этот трюк не так странен, как кажется, и на самом деле ему есть научное объяснение. Известно, что хлорид натрия, или обычная поваренная соль, очень эффективно подавляет горечь в кофе, как и во всех видах пищи.

Ученые объясняют способность соли подавлять горечь ее популярностью в качестве кулинарного ингредиента на протяжении всей истории человечества. Маскируя восприятие горечи, соль позволяет стать выразительнее другим вкусам, таким как сладость или умами.

Хотя теория вкусовой карты языка развенчана, во рту существуют различные рецепторы, чувствительные к определенным видам вкуса. Рецептор соли известен как эпителиальный натриевый канал (ENaC), а рецепторы горького вкуса относятся к семейству TAS2R.

Исследования 1995 года показали, что соль эффективно маскирует горечь в смеси сладких и горьких соединений. Однако хотя добавление соли делало вкус смеси более сладким и менее горьким, горькие соединения не подавляли вкус соли.

Исследования 1995 года показали, что соль эффективно маскирует горечь в смеси сладких и горьких соединений

Не совсем понятно, как соль подавляет горечь, но исследования на мышах показывают, что при высоких концентрациях соль активирует не только ENaC, но и кислые и горькие рецепторы. Считается, что это создает неприятный вкус, и употребление слишком большого количества соли за один раз может быть опасным.

Тем не менее небольшое количество соли может значительно уменьшить горечь. Раньше соление было распространенным способом уменьшения горечи таких овощей, как баклажаны и брюссельская капуста. А в некоторых местах, например, во Вьетнаме, соль обычно добавляют в кофе для усиления его вкуса.

Если вы не любите сладкий или молочный кофе, щепотка соли может оказаться полезной, особенно если вы случайно передержали кофе и в итоге получили жженый вкус. Начните с маленькой щепотки и регулируйте по своему вкусу.

С другой стороны, если вы следите за потреблением натрия, есть и другие варианты подавления горького вкуса, например, столовый сахар и молоко. Возможно, стоит попробовать и шведскую традицию добавлять в кофе соленое мясо или сыр.

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