Важная особенность. Ученые рассказали, почему одни люди теряют свой акцент, а другие — нет

Порой избавиться от акцента бывает крайне сложно и новое исследование рассказывает, почему это так.

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Акценты представляют собой текучую характеристику речи. То, как человек говорит, является неотъемлемой частью его личности. По сути, это весьма племенной способ обозначения принадлежности к той или иной социальной группе, пишет IFLScience.

Однако акцент может быть не только признаком принадлежности, но и тем, что разделяет общества. Вероятно, каждый из нас сможет вспомнить пример, когда человек изменил свой региональный или национальный акцент. Но найдутся и те, кто не сумели этого сделать. Почему же так происходит?

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По словам профессора фонетики Университета Рединга Джейн Сеттер, мы можем думать о своем акценте как о физической части того, кем мы являемся. Однако сознательное или подсознательное желание приспособиться может сыграть свою роль и повлиять на то, как мы говорим, желаем мы того или нет. Исследования свидетельствуют о том, что акцент человека будет смещаться в сторону акцента группы, с которой человек идентифицирует себя в тот или иной период времени.

Ученые отмечают, что для людей, способных изменить свой акцент, то, как они говорят, может оказаться менее важным для чувства их идентичности, или их идентичность с социальной или профессиональной группой может оказаться более важной.

Предыдущие исследования показывают, что мы подвергаемся воздействию речевых моделей окружающих еще до того как рождаемся. Результаты показали, что по крику младенцев можно обнаружить тональные аспекты, характерные для их речевых сообществ.

Расширяя свои социальные связи, мы смешиваемся с людьми, не входящими в нашу ограниченную социальную группу, и сталкиваемся с большим количеством моделей речи. Все это, по сути, может привести к быстрому изменению акцента ребенка, о чем также свидетельствуют ряд исследований.

Для людей же, у которых акцент не меняется, это может быть связано с тем, что они чувствуют себя комфортно и в опасности в своей идентичности, а их акцент является крайне важной частью его. Причем они могут даже не осознавать, как много значит для них их акцент.

Ранее исследователи также обнаружили, что повреждения головного мозга и инсульт в редких случаях могут привести к синдрому иностранного акцента. Он возникает в результате физических изменений, которые не контролируются говорящим.

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