Попрощайтесь с жиром на животе: исследование подтвердило эффективность терапии красным светом

Безопасную и эффективную терапию красным светом можно проводить в профессиональных условиях или с помощью самодельного устройства дома, но для достижения наилучших результатов всегда следует сочетать со здоровым питанием и физическими упражнениями.

Related video

В последние годы все больше людей увлекаются терапией красным светом из-за ее преимуществ для похудения. Исследования показали, что терапия низкоуровневым светом (LLLT) может оказывать положительное влияние на уменьшение жировых отложений и целлюлита, а также улучшать липидный профиль крови, пишет HealthNews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Терапия красным светом направлена на клетки и ткани с помощью лазеров нетеплового излучения или светодиодных ламп, которые проникают на низкие уровни красного и ближнего инфракрасного излучения. Процедура уменьшает количество жировых клеток под кожей, одновременно стимулируя выработку коллагена, что позволяет добиться гладкости кожи, повышения эластичности и уменьшения целлюлита.

Помимо уменьшения жировых клеток, терапия красным светом обладает и другими многочисленными преимуществами, включая облегчение боли, уменьшение воспаления, повышение иммунной функции и другие целебные свойства.

LLLT может легко и эффективно формировать фигуру, при этом для воздействия на конкретные зоны предлагается оборудование самых разных размеров. В ходе исследований у участников наблюдалось значительное уменьшение окружности талии, бедер и бедер, что доказывает, что терапия красным светом является эффективным средством для уменьшения общей окружности конкретно обработанных областей.

Терапия красным светом — это безопасная и эффективная альтернатива для контурной пластики тела, особенно полезная для тех, кто стремится уменьшить избыток жира на животе. Исследования показали, что при воздействии на подкожный жировой слой инфракрасный свет с длиной волны 635-680 нм преобразуется в клеточную энергию, усиливая кровообращение и повышая метаболизм жировых клеток.

Это, в свою очередь, уменьшает целлюлит и подтягивает кожу бедер и средней части тела, стимулируя рост фибробластов и эластиновых волокон, которые вырабатывают коллаген и разглаживают кожу.

Во время терапии красным светом жировые клетки "вытекают" и уменьшаются в размерах из-за того, что жирные кислоты внутри клеток разжижаются. Затем организм метаболизирует и естественным образом выводит жир через отходы.

Было доказано, что четыре минуты воздействия красного света приводят к высвобождению 80% липидов из жировых клеток, а к шести минутам из адипоцитов удаляется 99% жира, что приводит к заметной, измеримой потере.

Терапия красным светом в целом безопасна и не вредит коже, как ультрафиолетовое излучение солнца или соляриев. Было доказано, что эта процедура приносит пользу беременным женщинам, но все же рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать ее.

Независимо от того, проходите ли вы терапию красным светом в профессиональных условиях или используете самодельное устройство дома, процедура дает положительные результаты для организма, включая потерю веса, психическое и физическое благополучие.

Однако важно отметить, что для достижения наилучших результатов наряду с сеансами терапии красным светом следует придерживаться здоровой диеты и режима физических упражнений.

Ранее Фокус писал о суперпродукте для крепкого здоровья и долголетия, а именно в чем особенность и ценность ягод асаи.

А также мы рассказывали, что нужно для борьбы с детским ожирением. Исследование показало, что краткосрочных решений, таких как диета и программы физических упражнений, недостаточно для решения этой проблемы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.