Попрощайтеся із жиром на животі: дослідження підтвердило ефективність терапії червоним світлом

Безпечну та ефективну терапію червоним світлом можна проводити в професійних умовах або за допомогою саморобного пристрою вдома, але для досягнення найкращих результатів її завжди слід поєднувати зі здоровим харчуванням і фізичними вправами.

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В останні роки все більше людей захоплюються терапією червоним світлом через її переваги для схуднення. Дослідження показали, що терапія низькорівневим світлом (LLLT) може позитивно впливати на зменшення жирових відкладень і целюліту, а також покращувати ліпідний профіль крові, пише HealthNews.

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Терапія червоним світлом впливає на клітини і тканини за допомогою лазерів нетеплового випромінювання або світлодіодних ламп, які проникають до низького червоного і ближнього інфрачервоного рівнів. Процедура мінімізує жирові клітини під шкірою, одночасно стимулюючи вироблення колагену для досягнення гладкої шкіри, покращення еластичності та зменшення целюліту.

Окрім зменшення жирових клітин, терапія червоним світлом також має багато інших переваг, включаючи полегшення болю, зменшення запалення, підвищення імунної функції та інші цілющі властивості.

За допомогою LLLT можна легко та ефективно корегувати фігуру, при цьому доступні різні розміри обладнання для впливу на конкретні зони. В дослідженнях учасники відчули значне зменшення об'ємів талії, стегон і стегон, що доводить, що терапія червоним світлом є ефективним засобом зменшення загальних об'ємів конкретно оброблюваних ділянок тіла.

Терапія червоним світлом є безпечною та ефективною альтернативою для корекції контурів тіла і особливо корисна для тих, хто прагне зменшити надлишок жиру на животі. Дослідження показали, що під час впливу на підшкірно-жировий шар інфрачервоне світло з довжиною хвилі 635-680 нм перетворюється на клітинну енергію, прискорюючи кровообіг і посилюючи метаболізм жирових клітин.

Це зі свого боку зменшує целюліт і підтягує шкіру в області стегон і середньої частини тіла, одночасно стимулюючи ріст фібробластів і волокон еластину, які виробляють колаген і розгладжують шкіру.

Під час терапії червоним світлом жирові клітини "витікають" і зменшуються через те, що жирні кислоти всередині клітин розріджуються. Потім організм метаболізує і природним чином виводить жир через відходи.

Доведено, що чотири хвилини впливу терапії червоним світлом призводять до вивільнення 80% ліпідів з жирових клітин, а за шість хвилин з адипоцитів виводиться 99% жиру, що призводить до помітної, вимірюваної втрати.

Терапія червоним світлом загалом безпечна і не шкодить шкірі, як ультрафіолетове світло від сонця або солярій. Доведено, що лікування приносить користь вагітним жінкам, але все ж бажано проконсультуватися з лікарем, перш ніж спробувати його.

Незалежно від того, чи проходите ви терапію червоним світлом у професійному закладі, чи використовуєте саморобний пристрій вдома, лікування забезпечує позитивний вплив на організм, включаючи втрату ваги, психічне та фізичне благополуччя.

Однак важливо зазначити, що для досягнення найкращих результатів паралельно з сеансами терапії червоним світлом слід дотримуватися здорової дієти та режиму фізичних вправ.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.