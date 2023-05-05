Не одним спортом та раціоном: що потрібно для боротьби з дитячим ожирінням

Дитяче ожиріння викликає все більше занепокоєння в багатьох частинах світу, а в Австралії 1 з 4 дітей шкільного віку страждає від надмірної ваги.

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Дитяче ожиріння — складна проблема, яка потребує комплексних рішень, згідно з нещодавнім дослідженням. Його результати проливають світло на складні шляхи, що ведуть до цієї неї, пише SciTechDaily.

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Дослідження показало, що короткострокових рішень, таких як дієта і програми фізичних вправ, недостатньо для розв'язання проблеми дитячого ожиріння. Натомість результати висвітлюють першопричини проблеми, серед яких соціальне неблагополуччя та рівень освіти батьків.

Діти, батьки яких не закінчили середню школу і які перебувають у соціально несприятливому становищі, мають більше шансів мати надлишкову вагу або ожиріння в середині підліткового віку.

Дослідження також виявило, що на різних життєвих етапах діють різні фактори ожиріння. Вплив активності у вільний час після восьми років є ключовим фактором дитячого ожиріння.

Для хлопчиків більше електронних ігор призводить до менш активного проведення вільного часу, тоді як для дівчаток краща якість сну призводить до тривалішого сну і активнішого проведення вільного часу.

Дитяче ожиріння може призвести до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань, інсулінорезистентності, психологічних наслідків і навіть передчасної смерті. В Австралії 1 з 4 дітей і підлітків шкільного віку страждає від надмірної ваги або ожиріння, а 1 з 12 — від ожиріння.

Ожиріння частіше зустрічається у тих, хто живе в регіональних і віддалених районах, з нижчих соціально-економічних верств населення, з неповних сімей, а також у дітей з обмеженими можливостями.

У дослідженні, проведеному групою провідних вчених і клініцистів з Сіднейського університету, Сіднейського технологічного університету та CSIRO, використано найсучасніше статистичне моделювання, щоб розплутати складний клубок причинно-наслідкових зв'язків, багато з яких взаємодіють між собою.

Результати показують, що дитяче ожиріння значною мірою є побічним продуктом соціально-економічного статусу, а рівень середньої освіти батьків слугує своєрідним трампліном до дитячого ожиріння. Сильний і незалежний зв'язок між ІМТ батьків та ІМТ дитини свідчить про біологічний зв'язок — надмірна вага передається в сім'ях, і це частково пояснюється спільними генами.

Дослідження акцентує на необхідності спільної роботи урядових відомств для здійснення структурних змін, спрямованих на зменшення соціальної нерівності, якщо ми хочемо змінити нинішню траєкторію розвитку Австралії.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.