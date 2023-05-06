Размер не главное: жирафы с крохотным мозгом принимают решения также, как и люди (видео)

Новое исследование показывает, что эти длинношеие животные могут выполнять статистические рассуждения.

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Мы ежедневно принимаем решения, используя статистическую информацию. Например, если мы любим красные мармеладки, мы, вероятно, попытаемся найти упаковку, в которой сквозь небольшое прозрачное окошко будет больше видно именно красным мармеладок. Поскольку мы не видим сразу все мармеладки, мы используем статистические рассуждения, чтобы принять обоснованное решение, пишет Science Alert.

Эта особенность есть даже у младенцев, однако не уникальна для нашего вида. Ранее исследователи обнаружили, что человекообразные обезьяны, длиннохвостые макаки и даже птицы кеа используют статистические выводы, чтобы принять решение.

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До сих пор приматы и птицы оставались единственными животными, демонстрирующими признаки статистического мышления. Ученые полагали, что это связано с тем, что оба они обладают большим мозгом в сравнении с размерами собственного тела, а это свидетельствует о более высоком интеллекте. Однако новое исследование ставит это утверждение под сомнение.

Ученые из Барселонского и Лейпцигского университетов и Института эволюционной антропологии Макса Планка хотели проверить, способно ли животное с небольшим мозгом относительно размеров тела использовать статистические рассуждения. Выбор пал на жирафов.

Оказалось, что жирафы питают нежные чувства моркови и весьма прохладно относятся к кабачкам, что сделало эти продукты идеальными для использования в задаче статистического рассуждения.

В исследовании приняли участие четыре жирафа перед которыми поставили прозрачные контейнеры и поместили в них разные пропорции моркови и кабачков. В общей сложности ученые провели по три теста, каждый из которых включал по 20 попыток.

В ходе эксперимента исследователи брали кусочек еды из каждого контейнера, не показывая его жирафу. Затем животное касалось лишь той руки, из которой хотело получить лакомство и использовало лишь информацию, полученную глядя на прозрачные контейнеры и их содержимое. Ученые обнаружили, что жирафы уверенно демонстрировали, что способны выбрать правильный контейнер во всех испытаниях теста.

Жирафы демонстрируют статистические рассуждения

Во втором исследовании количество моркови в контейнерах было одинаковым, однако в правильном выборе присутствовало меньше ломтиков кабачка. В третьем тесте количество кабачка оставалось прежним, однако в одном из контейнеров было больше ломтиков моркови. И снова жирафы продемонстрировали, что способны сделать правильный выбор.

Так, как жирафы преуспели во всех трех тестах, ученые пришли к выводу, что они в действительности используют статистические выводы. Ученые отмечают, что если бы животные смотрели лишь на абсолютное количество моркови, они бы могли преуспеть только в первых двух тестах, тогда как третий провалили бы.

Таким образом ученые теперь считают, что размер мозга не играет роли для развития сложных статистических навыков, по крайней мере это касается позвоночных животных. Более того, авторы исследования теперь предполагают, что способность делать статистические выводы может быть более распространена в животном мире, чем мы думали ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какие животные умеют целоваться.