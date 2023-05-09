Китай может опередить Маска: обезьяна смогла управлять роботизированной рукой силой мысли

Китайские ученые объявили о прорыве в технологии интерфейса между мозгом и компьютером, который может коренным образом изменить наше представление об управлении роботизированными руками.

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Ученые из Китая утверждают, что они создали потрясающий интерфейс между мозгом и компьютером, позволяющим обезьяне управлять роботизированной рукой силой мысли! О невероятном открытии пишет IFLScience.

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Исследователи говорят, что эта технология может изменить жизнь людей, потерявших конечности. Обезьяна использует электроэнцефалограммы (ЭЭГ), чтобы управлять роботизированной рукой и направлять пищу прямо в ее голодный маленький рот.

Об этом прорыве, который еще не прошел экспертную оценку, объявил Нанькайский университет 5 мая. Команда использовала специализированный рецептор, расположенный в небольшом отверстии через яремную вену, ведущую прямо в моторную кору головного мозга через сагиттальный синус черепа.

В Китае завершился эксперимент по интервенционному мозгово-компьютерному интерфейсу приматов

А теперь держитесь за шляпы, ведь другие компании экспериментируют с похожими интерфейсами между мозгом и компьютером. К примеру, Neuralink Илона Маска показал, как обезьяна может играть в настольный теннис, используя только свой ум. Удивительно, конечно, но, возможно, не так, как эта новая технология из Китая.

Исследователи говорят, что их подход является "минимально инвазивным" как процедура стентирования сердца и менее разрушительным, чем операции, проводимые на приматах компанией Neuralink. Она в последнее время находится под огнем критики за свои нравственные стандарты и стандарты безопасности.

Специалисты признают, что это только первый крошечный шаг в отрасли с огромным потенциалом. По их оценкам, пройдет минимум пять лет, прежде чем они будут готовы перейти к испытаниям на людях.

"У нас впереди еще длинный путь", — говорит доктор Ма Юнцзе из отделения нейрохирургии больницы Сюаньву.

Следующим шагом будет оптимизация дизайна электрода, проверка его безопасности и надежности для длительной имплантации животным, а также дальнейший анализ и обработка собранных сигналов.

Между тем, Илон Маск говорит о своих амбициях по интерфейсу мозга и компьютера Neuralink, говоря, что они могут быть готовы к испытаниям на людях уже в этом году. Однако зная послужной список Маска с терминами, мы поверим в это, когда увидим.

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