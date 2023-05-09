Рок-концерт века. Йеллоустонская сейсмическая активность будет исполнена наживо на флейте

Исследователи используют компьютерную программу, чтобы преобразовать амплитуду вибраций и колебаний в ноты.

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Metallica и Led Zeppelin отходят в сторонку, когда на сцену выходит супервулкан Йеллоустоун. Сегодня, 9 мая, ученые планируют совершить нечто невероятное — сейсмическая активность будет сыграна в живом исполнении флейты, пишет The Guardian.

По словам доктора Доменико Вичинанца из британского Университета Англии Раскин, он использует, разработанную им компьютерную модель для преобразования данных в режиме реального времени. Простыми словами, ученые используют данные, записанные сейсмографом в Йеллоустонском национальном парке и преобразуют их в музыкальную партитуру.

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Исследователи отмечают, что преобразованная в партитуру сейсмическая активность супервулкана будет выведена на экран по мере ее появления и исполнена вживую на флейте доктором приглашенным доцентом флейты и музыковедения в Государственном университете Фэрмонт Алиссой Шварц. Отметим, что концерт супервулкана пройдет в рамках конференции Internet2 Community Exchange 2023 года в Атланте (Джорджия, США).

Исследователи отмечают, что по мере амплитуды колебаний, вызванных вулканической активностью, ноты также будут подниматься вверх по музыкальной гамме. Если данные сейсмографа зафиксируют резкие колебания, это также отобразится и в нотах.

По словам Вичинанца, это будет "грандиозное и незабываемое событие", которое, по сути, станет премьерой сезона. Ученые отмечают, что фактически все зависит от сейсмической активности супервулкана, однако они почти на 100% уверены, что получится нечто удивительное, ведь Йеллоустоун почти всегда как-то активен.

Сейсмическая активность Йеллоустоуна

Отметим, что это не первый раз, когда композитор, физик и исследователь слухового восприятия Доменико Вичинанца пытается воспроизвести нечто необычное. Ранее он уже использовал данные, собранные "Вояджерами-1" и "Вояджерами-2" за 37 лет, чтобы преобразовать их в музыкальное произведение.

Автор исследования отмечает, что идея превратить активность супервулкана в музыку привлекла его тем, что дает возможность по-новому взглянуть на то, что кажется привычным, а именно след сейсмографа, начерченный иглой на бумаге. Кроме того, автор исследования полагает, что подобная демонстрация поднимет в научной среде вопросы о роли технологий в искусстве.

Отметим, что Йеллоустоун является супервулканом, который испытывает от 1 500 до 2 500 землетрясений в год. Его активность фиксируется сетью из полусотни сейсмографов, находящихся в ведении Геологической службы США.

Ранее Фокус писал о том, что конец света придет откуда не ждали: точку поставит извержение пока неизвестного супервулкана.