Несколько простых шагов могут спасти миллионы новорожденных: ученые объяснили как

Жуткое исследование выявило, что каждый четвертый ребенок в мире рождается недоношенным или с недостаточным весом.

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Согласно недавнему исследованию, аспирин — скромное обезболивающее — может спасти жизнь более миллиона новорожденных в развивающихся странах каждый год. В то же время исследователи обнаружили, что каждый четвертый ребенок, рожденный в мире в 2020 году, родился слишком рано или слишком маленьким, и прогресс в уменьшении этого показателя очень незначительный, пишет ScienceAlert.

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Чтобы решить эту проблему, эксперты призвали правительства и организации активизировать свои усилия по поддержке беременных и младенцев в странах с низким и средним уровнем дохода. Внедрение всего восьми простых мер, среди которых предоставление энергетических, белковых и микроэлементных добавок, низких доз аспирина, просветительская работа по курению и лечению таких заболеваний, как малярия, сифилис и бактерии в моче, позволило бы предотвратить более 565 000 случаев мертворождения.

Однако результаты показали, что только этого недостаточно. Если сделать стероиды доступными для беременных женщин и отсрочить пережатие пуповины, можно было бы предотвратить более 475 000 смертей новорожденных.

Несмотря на приблизительную стоимость 1,1 миллиарда долларов, ученые утверждают, что это небольшая цена за столь значительное влияние. Шокируя, они обнаружили, что каждый четвертый ребенок, рожденный в мире в 2020 году, родился либо недоношенным, либо с недостаточным весом, что означает, что он маленький и уязвимый.

Джой Лоун из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, одна из авторов исследования, пояснила, что традиционный метод измерения низкого веса во время рождения избрал финский врач в 1919 году несколько случайно.

Она добавила, что такое измерение остается неизменным уже более века, несмотря на множество доказательств того, что рождающиеся с низким весом младенцы не все одинаковы.

Исследователи проанализировали базу данных, включавшую 160 миллионов живорожденных с 2000 по 2020 год, чтобы получить более подробное понимание проблемы. Специалисты обнаружили, что она гораздо более распространенная проблема, чем считалось ранее.

Лоун подчеркнула, что это проблема не только стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии, она затронула каждую страну. Исследовательница также отметила, что одной из причин медленного прогресса в ее решении является то, что она, как правило, затрагивает семьи и женщин, не имеющих права голоса.

Например, беременные афроамериканки в США, получающие более низкий уровень медицинской помощи, чем другие группы населения.

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