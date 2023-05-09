Экзопланета нарушает все правила орбитального движения: ученые не знают, почему

Известный ученым газовый гигант вращается вокруг своей звезды очень необычным образом.

Related video

В нашей Солнечной системе орбиты всех планет имеют одинаковую ориентацию. Плоскости этих орбит отличаются всего на несколько градусов, но все они почти одинаково совершают вращение вокруг Солнца. Плоскость орбит планет отличается на несколько градусов от плоскости вращения Солнца. В большей части известных звездных систем планеты расположены именно таким образом, когда орбиты планет и вращение звезд примерно выровнены, но некоторые экзопланеты нарушают эти известные орбитальные правила. Ученые до сих пор не знают, почему так происходит. Это же касается и газового гиганта WASP-131b. Но авторы нового исследования предлагают свою теорию, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда заканчивается формирование звезды, вокруг нее остается протопланетный диск, состоящий из газа и пыли. Поскольку планеты формируются внутри этого диска, все они имеют одинаковые орбиты. Но, как показывает новое исследование, это неверное утверждение, если речь идет о звездной системе WASP-131.

Сейчас ученым известно, что вокруг звезды WASP-131 вращается газовый гигант под названием WASP-131b. Эта планета с очень высокой температурой в ее атмосфере совершает полный оборот вокруг звезды всего за 5 земных дней. Земля делает полный оборот вокруг Солнца, как известно, за примерно 365 дней.

Экзопланета WASP-131b является газовым гигантом, масса которого составляет лишь 25% массы Юпитера, при этом данная экзопланета на 20% больше по размерам, чем Юпитер. Но самое главное, что она имеет очень толстую атмосферу, а самое главное она имеет очень низкую плотность, как для газового гиганта.

Экзопланета WASP-131b является газовым гигантом, масса которого составляет лишь 25% массы Юпитера Фото: MARK A. GARLICK / MARKGARLICK.CO & UNIVERSITY OF WARWICK

Когда ученые изучили вращение звезды WASP-131, они обнаружили, что оно не похоже на вращение ее планеты. Оказалось, что орбита WASP-131b наклонена примерно на 160 градусов от плоскости вращения звезды. Это означает, что экзопланета находится на высокой, почти полярной ретроградной орбите. Как планета получила такую орбиту остается загадкой, но ученые предложили свою теорию.

Астрономы считают, что взаимодействия между планетой, ее звездой и другими пока неизвестными планетами в этой звездной системе могли привести к смещению ее орбиты.

Например, в Солнечной системе такое небольшое смещение произошло с Нептуном и с карликовой планетой Плутон.

Но большое смещение орбиты может произойти чаще всего у планет маленького размера, говорят ученые. Поэтому объяснить странную орбиту WASP-131b только взаимодействием между планетой и звездой нельзя.

Еще один вариант развития событий, предложенный учеными, состоит в том, что какое-то взаимодействие произошло между планетой и самим протопланетным диском на самом раннем этапе формирования WASP-131b.

Дальнейшие наблюдения за газовыми гигантами, которые имеют такое же значительное отклонение своей орбиты от плоскости вращения звезды, возможно поможет найти ключ к разгадке этой тайны, считают астрономы.

Одной из известных звездных систем является TRAPPIST-1, где вокруг звезды вращается сразу 7 планет, по размерам похожих на Землю. Как уже писал Фокус, ученые считают, что даже если на одной из этих планет есть внеземная жизнь, то астрономы скорее всего не смогут ее обнаружить. И для этого есть веские причины.

Также Фокус писал о том, что на спутнике Сатурна происходит нечто странное и ученые не могут объяснить ветер на Титане. Загадочные погодные условия на самом большом путнике Сатурна не дают покоя ученым уже несколько десятилетий.