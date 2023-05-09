Екзопланета порушує всі правила орбітального руху: вчені не знають, чому

Відомий вченим газовий гігант обертається довкола своєї зірки дуже незвичайним чином.

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У нашій Сонячній системі орбіти всіх планет мають однакову орієнтацію. Площини цих орбіт відрізняються лише на кілька градусів, але вони майже однаково здійснюють обертання навколо Сонця. Площина орбіт планет відрізняється на кілька градусів від площини обертання Сонця. Більшість відомих зоряних систем планети розташовані саме таким чином, коли орбіти планет і обертання зірок приблизно вирівняні, але деякі екзопланети порушують ці відомі орбітальні правила. Вчені й досі не знають, чому так відбувається. Це стосується і газового гіганта WASP-131b. Але автори нового дослідження пропонують свою теорію, пише Phys.

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Коли закінчується формування зірки, навколо неї залишається протопланетний диск, що складається із газу та пилу. Оскільки планети формуються всередині цього диска, вони мають однакові орбіти. Але, як свідчить нове дослідження, це неправильне твердження, якщо йдеться про зіркову систему WASP-131.

Наразі вченим відомо, що навколо зірки WASP-131 обертається газовий гігант під назвою WASP-131b. Ця планета з дуже високою температурою в її атмосфері здійснює повний оберт навколо зірки всього за 5 земних днів. Земля робить повний оберт навколо Сонця, як відомо, за приблизно 365 днів.

Екзопланета WASP-131b є газовим гігантом, маса якого становить лише 25% маси Юпітера, при цьому екзопланета на 20% більше за розмірами, ніж Юпітер. Але найголовніше, що вона має дуже товсту атмосферу, а найголовніше вона має дуже низьку щільність як для газового гіганта.

Екзопланета WASP-131b є газовим гігантом, маса якого становить лише 25% маси Юпітера. Фото: экзопланета

Коли вчені вивчили обертання зірки WASP-131, вони виявили, що воно не схоже на обертання її планети. Виявилось, що орбіта WASP-131b нахилена приблизно на 160 градусів від площини обертання зірки. Це означає, що екзопланета знаходиться на високій, майже полярній ретроградній орбіті. Як планета отримала таку орбіту, залишається загадкою, але вчені запропонували свою теорію.

Астрономи вважають, що взаємодії між планетою, її зіркою та іншими поки що невідомими планетами в цій зірковій системі могли призвести до зміщення її орбіти. Наприклад, у Сонячній системі таке невелике зміщення відбулося з Нептуном і з карликовою планетою Плутон. Але велике зміщення орбіти може статися найчастіше у планет маленького розміру, кажуть вчені. Тому пояснити дивну орбіту WASP-131b лише взаємодією між планетою та зіркою не можна.

Ще один варіант розвитку подій, запропонований вченими, полягає в тому, що якась взаємодія відбулася між планетою та самим протопланетним диском на ранньому етапі формування WASP-131b. Подальші спостереження за газовими гігантами, які мають значне відхилення своєї орбіти від площини обертання зірки, можливо допоможе знайти ключ до розгадки цієї таємниці, вважають астрономи.

Однією з відомих зіркових систем є TRAPPIST-1, де навколо зірки обертається одразу 7 планет, за розмірами схожих на Землю. Як уже писав Фокус, вчені вважають, що навіть якщо на одній із цих планет є позаземне життя, то астрономи швидше за все не зможуть його виявити. І для цього є вагомі причини.

Також Фокус писав про те, що на супутнику Сатурна відбувається щось дивне і вчені не можуть пояснити вітер на Титані. Загадкові погодні умови на найбільшому мандрівнику Сатурна не дають спокою вченим уже кілька десятиліть.